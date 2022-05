Große Veranstaltung in Emmerich : Robin Gosens bald im Reintjes-Stadion

Robin Gosens jubelt über sein Tor im Trikot von Inter Mailand. Foto: dpa/Luca Bruno

ELTEN Der Fußball-Nationalspieler aus Elten will mit seiner Stiftung den Spaß am Sport fördern. Am 3. Juli findet in Emmerich ein Sport-Event statt, bei dem er vor Ort ist.

Von Hans Sterbenk

Robin Gosens hat mit seiner „Träumen lohnt sich-Stiftung“ schon einiges bewirkt. Der Fußball-Nationalspieler aus Elten setzt sich mit seiner Stiftung insbesondere für Kinder und Jugendliche ein, die körperlich, geistig oder sozial benachteiligt sind oder Fluchterfahrungen haben.

So gab es jüngst für ukrainische Flüchtlingskinder, die in Emmerich Zuflucht gefunden haben, iPads, damit sie dem Unterricht in der Schule folgen können. Gleichzeitig gab es für die Familien noch Bettwäsche.

Info Das ist der sportliche Werdegang Wechsel Der Nationalspielers Robin Gosens hat mittlerweile einen Marktwert von 35 Millionen Euro (transfermarkt.de). Als Jugendlicher spielte er für Fortuna Elten, 1. FC Bocholt, VfL Rhede und Vitesse Arnheim. Von dort ging es zum FC Dordrecht. Weitere Stationen waren Heracles Almelo und Atalanta Bergamo, ehe im Januar 2022 der Wechsel zu Inter Mailand erfolgte.

Kurz vor Weihnachten gab es es das nächste Projekt, als die Stiftung für Kinder, die während der Weihnachtszeit im Klever Antonius-Hospital lagen, Adventskalender vom Fußball-Profi überreicht bekamen. Schwimmkurse und eine Schuhaktion sowie das träumenlohntsich-Camp waren weitere Aktionen des umtriebigen 27-Jährigen.

Nun steht das nächste Projekt an. „Wir haben erfahren, dass durch die Pandemie viele Kinder wenig Sport haben treiben können und motorische Probleme haben“, erzählt Gosens. „Dem wollen wir entgegen wirken“, führt er weiter aus.

2021 trug sich Robin Gosens ins Goldene Buch der Stadt ein. Foto: Markus van Offern (mvo)

Rund um das Thema „Sport und Bewegung“ wird die „Träumen lohnt sich-Stiftung“ im Emmericher Eugen-Reintjes-Stadion das Sport-Event am Sonntag, 3. Juli, ausrichten. Das Angebot richtet sich an sechs bis zwölfjährige Kinder. „Wir wollen helfen, den Spaß am Bewegen neu- oder wieder zu entdecken. Wir geben die Möglichkeit, neue Sportarten kennenzulernen, soziale Kontakte zu knüpfen und einfach Spaß am Sport zu haben“, sagt der Eltener.

An dem Tag kann man in alle Kurse hinein schnuppern. Im Angebot gibt es Fußball, Leichtathletik, Tennis und Volleyball. Und wem eine Sportart besonders gut gefällt, bekommt direkt vor Ort Tipps, um den richtigen Verein zu finden.

Darüber hinaus gibt es natürlich weitere Highlights. So wird ein Foodtruck im Stadion stehen und auch eine Tombola wird es geben. Und Robin Gosens, der vor Ort sein wird, wird sicherlich dem fussballbegeisterten Nachwuchs das eine oder andere technische Kabinettstückchen zeigen. „Es wird ein außergewöhnlicher Tag werden“, verspricht Robin Gosens.

Das Organisationsteam wird versuchen, alle Meldungen zu berücksichtigen, jedoch ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Anmelden zu dem attraktiven Sport-Event kann man sich mittels des QR-Codes beziehungsweise über die Homepage der „Träumen lohnt sich-Stiftung“.

Mit dieseme QR-Code ist eine Anmeldung beim Sport-Event möglich. Foto: Christian Hagemann

Robin Gosens, der in der italienischen Serie A für Inter Mailand aufläuft, kann derweil immer noch von seinen ersten Titeln als Profi träumen. Mit seiner Elf nimmt er in der Tabelle Rang zwei ein. Nur Ortsrivale AC Mailand ist besser platziert und hat zwei Punkte mehr auf dem Konto.