Fußball-Landesliga : Amern verliert Heimpartie in Nachspielzeit

Fußball-Landesliga Die VSF Amern verlieren in einer ereignisreichen Schlussphase mit 1:2 daheim gegen den SV Scherpenberg. Ex-Profi Nico Klotz erzielt den entscheidenden Treffer für die Gäste.

Die Amerner waren von Beginn an das dominierende Team und kamen in den ersten 20 Minuten durch Hayato Takebata und Karim Sharaf gleich mehrfach gefährlich vor das Tor der Scherpenbeger. Die Gäste konnten sich zu diesem Zeitpunkt kaum aus der eigenen Hälfte befreien und wurden quasi eingeschnürt. „Da hätten wir eigentlich führen müssen“, sagte Kehrberg hinterher.

Ein Konter der Scherpenberger sorgte schließlich für die 1:0-Führung der Gäste. Nachdem ein Ball über die Abwehrreihe der Amerner gespielt wurde, ließ sich Tim Ramroth (51.) die Chance nicht nehmen und spitzelte den Ball in die lange Ecke. Die Hausherren waren ihrerseits bemüht, den Ausgleichstreffer zu erzielen, die Gäste dagegen lauerten auf Konter. In einem offenen Schlagabtausch traf der eingewechselte Darius Strode (85.) dann zum verdienten 1:1-Ausgleich.

Die Schlussphase hatte es dann in sich. „Wir haben drei Chancen, machen dann aber kein Tor daraus“, sagte Kehrberg. Bei einem Angriff fand man trotz Überzahl den letzten Pass nicht, bei weiteren Möglichkeiten durch Sharaf und Takebata konnte jeweils ein gegnerischer Abwehrspieler auf der Linie klären. Im Gegenzug fing sich Amern durch Ex-Profi Nico Klotz in der Nachspielzeit den zweiten Gegentreffer zum 1:2-Endstand ein. Klotz absolvierte einst für den MSV Duisburg, den SV Sandhausen und den SC Paderborn 63 Spiele in der zweiten Bundesliga und kam in 105 Spielen in der Dritten Liga zum Einsatz.