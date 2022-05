Erfolg gegen den 1. FC Mönchengladbach : Nettetal mit Pflichtsieg im Derby

Fußball-Oberliga Am Samstagabend schlägt Union Nettetal als Favorit im Regionalderby den 1. FC Mönchengladbach. SCU-Trainer Andreas Schwan sprach hinterher von einem „schweren Spiel“. Sein Team ist damit dem Klassenerhalt einen großen Schritt näher.

War das etwa schon die Vorentscheidung in puncto Klassenerhalt für Union Nettetal? Das Team von Andreas Schwan hat am frühen Samstagabend das Derby beim 1. FC Mönchengladbach mit 3:2 (1:1) gewonnen. Damit ist der Abstand zu einem direkten Abstiegsplatz auf zehn Punkte angewachsen. Anders wie sonst wurde das Spiel auf dem Rasenplatz der Ernst-Reuter-Anlage ausgetragen.

Die Nettetaler erwischten einen Einstand nach Maß: Nach Zuspiel von Justin Coenen setzte Ahmetilhan Yavuz (2.) sich auf der linken Seite durch und traf zur frühen 1:0-Führung des SCU. Anschließend hatten die Nettetaler dann Glück, als Tomi Alexandrov (11.) im Eins-gegen-eins an Torhüter Maximilian Möhker scheiterte. Die Gäste erspielten sich fortan im ersten Durchgang durchaus ein Chancenplus, verpassten es aber, den zweiten Treffer nachzulegen. Ein Schuss von Robin Wolf (18.) knallte nur an die Torlatte. Der Treffer fiel dann für den 1. FC: Nach Flanke von Niclas Hoppe gelang Ibrahim Nadir (28.) der 1:1-Ausgleichstreffer.

Der zweite Durchgang fing dann so an wie die erste Halbzeit: Mit einem satten Schuss aus gut 30 Metern brachte Leonard Lekaj (48.) die Schwan-Elf erneut in Front und traf zum 2:1. Nur wenige Spielminuten später fiel dann der nächste Treffer der Nettetaler: Nach Flanke von Coenen landet der Ball im Strafraum bei Drilon Istrefi, der den Ball mit dem Kopf auf Yavuz (55.) zurücklegte, der zum 3:1 traf. „Das war eine richtig tolle Kombination“, sagte Schwan. Istrefi (67.) hätte in der Folge das Spiel entscheiden könne, doch sein Schussversuch landete lediglich am Torpfosten.