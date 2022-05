Randsportarten im Überblick : Diese Sportarten benötigen mehr Beachtung

Beim Unicycling wird mit dem Einrad auf unebenem Gelände abseits der Straßen gefahren. Foto: imago images/Westend61/Stefan Schurr via www.imago-images.de

Düsseldorf Es gibt Sportarten, die einen festen Platz in den Nachrichten haben, allen voran der Fußball. Andere kommen fast nie darin vor – obwohl sie spannend oder spektakulär sind.

Laura Rolli aus Karlsruhe ist die aktuelle Weltmeisterin im Fußballgolf. Wahrscheinlich haben Sie nicht einmal ihren Namen bisher gehört, geschweige denn, dass Fußballgolf eine echte Sportart ist. Während Fußball und Golf sehr populäre Sportarten sind, findet Fußballgolf in der breiten Berichterstattung kaum statt. Die Fangemeinde ist zu klein, Sendeplätze im Fernsehen ohnehin anderweitig vergeben. Dieses Schicksal teilen viele Sportarten. Wir stellen einige davon vor.

Einrad – Mehr als nur geradeaus über asphaltierte Straßen fahren

Info Was eine Sportart zur Mediensportart macht Beliebt In Deutschland sind vor allem Fußball, Handball, Tennis, Basketball, Leichtathletik und der Wintersport oft in den Medien zu sehen. Aber auch Handball, der Motorsport und Radrennen sind beliebt. Mediensportarten Die Gründe dafür, dass manche Sportarten öfter gezeigt werden, als andere, ist beispielweise die Rundenlänge in einer Sportart, beispielsweise im Golf, die wachsenden Zutrittsbarrieren zum Markt oder die wenig freien Kontingente bei TV-Sendern und anderen Medien.

Springen, durchs Gelände fahren oder Hindernisse bewältigen – all das ist mit dem Einrad möglich. Für viele ist es einfach nur ein Hobby, für manche ein sportlicher Wettkampf. Benötigt wird nur ein etwa 20 Zoll großes Rad mit einem stabilen Sattel, etwas Schutzkleidung für die Knie, ein Helm und Fahrradhandschuhe. Ist am Anfang erst einmal wichtig, das Gleichgewicht zu halten und geradeaus zu fahren, hat der ein oder andere mit ein paar Jahren Übung schon ein paar Tricks drauf.

Seit 1984 gibt es die Unicon, die World Unicycling Convention and Championships, also die Weltmeisterschaft im Einradfahren. In diesem Jahr findet sie vom 26. Juli bis zum 6. August in Grenoble, Frankreich, statt. Die Teilnehmer treten dann in den Disziplinen Freestyle, Muni, Straßenrennen, Mannschaftssport, Bahnrennen und Urban gegeneinander an. Freestyle ist die Kategorie, die Wert auf die künstlerische Disziplin legt. Der Sportler kann dabei allein, mit einem Partner oder in einer Gruppe auftreten. Der Begriff Muni steht für Mountain Unicycling, also Gebirgseinrad. Es geht darum, ein Wettrennen in unebenem Gelände zu fahren, abseits der Straßen. Das Straßenrennen ist ein Langstreckenrennen, die kürzeste Strecke ist zehn Kilometer lang. Im Mannschaftssport geht es nicht nur um das reine Einradfahren, die Sportler spielen auch Basketball oder Hockey auf dem Einrad. Bahnrennen werden auf 100, 400 und 800 Metern gefahren. „Urban“ bedeutet, dass der Fahrer mit seinem Einrad durch die Stadt fährt, auf Plattformen springt oder über Geländer rutscht.

In NRW gibt es in jeder größeren Stadt einen Einradverein, in Düsseldorf beispielsweise den Verein zur Förderung der Kleinkunst oder die Sport-Gemeinschaft Radschläger Düsseldorf 1970.

Orientierungslauf – mit Karte und Kompass durch den Wald Laufen kann jeder, unabhängig von einem Ort, der körperlichen Fitness oder einem bestimmten Budget. Beim Orientierungslauf sollten die Sportler allerdings noch einen inneren Kompass besitzen, da es darum geht, mehrere Kontrollpunkte in einem Gelände der Reihe nach anzulaufen. Die Standorte dieser Posten sind in einer speziellen Orientierungslaufkarte eingezeichnet. In der Regel sind die Posten zu einer Bahn verbunden. Ziel beim Orientierungslauf ist es, die komplette Bahn in der schnellsten Zeit zu bewältigen.

Der klassische Orientierungslauf wird einzeln im Wald bewältigt, je nach Alterskategorie dauert er zwischen 30 und 90 Minuten. Orientierungsläufe werden auch in der Staffel und als Mannschaft ausgetragen. Mögliche Streckenlängen beim Einzellauf sind die Ultralangdistanz, Langdistanz, Mitteldistanz und Sprintdistanz. Der Sprint ist die zuschauerfreundlichste Variante, da die Läufer meist in Städten und Parks beginnen.

Die Sportart kann in Nordrhein-Westfalen in elf Vereinen ausgeübt werden, darunter sind der TV Wanheimerort Duisburg oder der Skiclub Bonn.

Fußballgolf – das Runde muss ins Runde Mal rollt der Ball durch Röhren, mal muss unter einem Zaun hindurch geschossen werden – auf 18 Bahnen geht es darum, mit möglichst wenigen Zügen zum Ziel zu kommen. Was sich erst einmal ähnlich wie Minigolf anhört, muss allerdings mit dem Fuß bewältigt werden. Fußballgolf ist eine recht junge Sportart, die ihren Ursprung in Schweden hat, die ersten Bahnen entstanden dort in den 1980er-Jahren. Mittlerweile gibt es einen eigenen Verband, den Deutschen Fußballgolf-Verband, und eine Deutsche Meisterschaft in der Sportart. Die nächste findet vom 9. bis zum 12. Juni in Detmold statt.

Fußballgolf lässt sich in ganz Deutschland spielen, in allen Bundesländern haben sich Vereine angesiedelt.

Bogenschießen – das Ziel immer vor Augen Es ist eine der ältesten Jagdtechniken der Menschheitsgeschichte und seit 1972 eine olympische Disziplin. Die Rede ist vom Bogenschießen. Mit Pfeil und Bogen visiert der Schütze ein Ziel an, nur mit totaler Konzentration, kontrollierter Atmung und ausgefeilter Technik trifft er die Zielscheibe. Punkte gibt es je nach Farbe des Ringes, der getroffen wird: Unterteilt ist die Zielscheibe in zehn verschiedene Ringe, geschossen wird aus 70 Metern Entfernung mit einem sogenannten Recurve-Bogen. Die Mitte, in gelb beziehungsweise gold eingefärbt, bringt dem Schützen zehn Punkte, der nächst äußere Ring neun Punkte und so weiter. Die Sportart wird in Einzel- und Teamwettkämpfen ausgeübt, auch einen Mixwettbewerb gibt es bei den olympischen Spielen, die 2026 wieder stattfinden. Der Pfeil kann beim Schießen eine Geschwindigkeit von bis zu 240 Kilometern pro Stunde erreichen.

Interessierte können beim Bogensport Wilhelm Tell in Düsseldorf oder beim Kölner Klub für Bogensport das Schießen erlernen.