Saisonstart im Tennis : Herren 65 des TC Kellen gelingt Überraschung

Kreis Kleve Das Team bezwingt in der Ersten Verbandsliga den TC Issum mit 5:4. Auch TC RW Emmerich und Rinderner TC siegen. TC RW Goch erreicht ein 3:3.

Die Herren 65 des Rinderner TC gewannen in der Ersten Verbandsliga für Vierer-Teams mit 4:2 gegen den TC Grunewald. Und das, obwohl in Helmut Kaufmann und Werner Fastenrath die Spitzenspieler fehlten. Rudolph Sievert (6:4, 1:6, 10:3), Norbert Ebbers (6:4, 6:4) und Heinz Selders (6:2, 6:3) punkteten im Einzel. Klaus Reinhardt (6:3, 3:6, 7:10) zog den Kürzeren. Im Doppel holten Rudolph Sievert/Norbert Ebbers (6:3, 6:4) den entscheidenden vierten Zähler. Heinz Selders/Günter Driessen (2:6, 1:6) unterlagen. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Am Ende waren wir das etwas glücklichere Team“, sagte Kapitän Sievert.

Die Herren 70 des TC Rotweiss Emmerich starteten in der Ersten Verbandsliga mit einem Sieg. Das Team, das 2021 noch bei den Herren 65 in der Regionalliga aufgeschlagen hat, bezwang die TSG Solingen mit 4:2. Der Niederländer Beert Wynbergen (6:2, 6:2), Jürgen Seidel (6:1, 7:6) und Martin Armasow (6:4, 6:1) gewannen ihre Einzel. Manfred Kurth (3:6, 3:6) verlor. Im Doppel siegten Beert Wynbergen/Jürgen Seidel (6:0, 6:4), während Hans Angenent/Martin Armasow (2:6, 4:6) unterlagen. „Wir sind zufrieden. Unser Ziel ist der Klassenerhalt. In den vergangenen Jahren haben wir sportlich unter anderem in der Regionalliga alles erreicht. Nun geht es für uns nur noch um den Spaß am Spiel“, sagte Kapitän Manni Kurth.