Eröffnung in Reeser Innenstadt : Toiletten-Anlagen sind in Betrieb

In der Trauerhalle am Westring und hinter der Polizei in der Jungblutstraße befinden sich die beiden öffentlichen Toiletten. Foto: Markus van Offern (mvo)

REES Die Stadt Rees hat die zwei neuen öffentlichen Toiletten freigegeben. Die Nutzung der Standorte in der Trauerhalle am Westring und der in der Jungblutstraße kostet einen Euro. Gezahlt werden muss bargeldlos mit Karte.

Wer muss, kann jetzt wieder: In der Trauerhalle am Westring und in der Jungblutstraße hinter der Polizei hat die Stadt Rees nun zwei öffentliche Toiletten in Betrieb genommen. Bei den Anlagen handelt es sich um selbstreinigende WCs, die ausschließlich bargeldlos genutzt werden können. Die Anlagen sind schon seit einiger Zeit fertig. Nur an einem Standort musste die Stadt noch auf das benötigte EC- beziehungsweise Kredit-Kartenlesegerät warten.

Sowohl in der Jungblutstraße als auch in der Trauerhalle hatte es zuvor bereits Toiletten gegeben. Doch die wurden nun komplett erneuert. Alles ist in leicht zu pflegender Edelstahlausstattung gehalten; die Toiletten reinigen, desinfizieren und trocknen sich automatisch. Auch einen Babywickeltisch gibt es dort.

Auch in der Trauerhalle am Westring soll eine neue Toilettenanlage entstehen. Foto: Markus Balser

Info Anlagen sind behindertengerecht Euroschlüssel Beide Toilettenanlagen sind behindertengerecht und können mit dem so genannten CBF-Schlüssel (Euroschlüssel) auch von Behinderten mit Merkzeichen „G“ genutzt werden. Der Euroschlüssel wird in Deutschland durch den Club Behinderter und ihrer Freunde, Darmstadt und Umgebung e. V. (CBF) verkauft.

Und so funktioniert der Zutritt: Die Zahlung von einem Euro je Toilettengang erfolgt simpel. Dazu muss einfach eine EC- oder Kreditkarte auf das Kartenlesegerät aufgelegt werden. Die Türe öffnet sich nach dem Bezahlvorgang automatisch und muss über einen roten Knopf verriegelt werden. Über einen grünen Knopf im WC kann die Türe wieder geöffnet werden. Nach dem Verlassen der Toilette erfolgt eine kurze automatische Reinigung, sodass die Anlage dann dem nächsten Benutzer wieder zur Verfügung steht.

Beide Toilettenanlagen sind in den Sommermonaten von April bis einschließlich Oktober von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Von November bis März sind die Öffnungszeiten von 7 bis 19 Uhr.

Das Fehlen von öffentlichen Toiletten wurde vor allem in der Corona-Zeit von Einheimischen und Gästen der Stadt beklagt. Insbesondere die SPD hatte daher immer wieder gefordert, in der Innenstadt öffentliche Toiletten anzubieten. Die in der Jungblutstraße war wie berichtet vor vier Jahren geschlossen worden, nachdem es immer wieder zu massiven Verunreinigungen gekommen war.

Zwischenzeitlich war das „Reeser Örtchen“ eingerichtet worden. Die Kooperation mit der Reeser Gastronomie war jedoch während der Lockdown-Zeit nicht praktikabel. Stadtverwaltung und Politik einigten sich schließlich auf die Einrichtung der beiden neuen Anlagen.

Dass ihre Nutzung nun einen kleinen Obolus kostet, war politisch gewollt, aber nicht unumstritten. Die FDP wollte einen kostenlosen Toilettengang ermöglichen. Die Verwaltung und die anderen Fraktionen lehnten das jedoch ab. Zum einen, um so wenigstens einen Bruchteil der durch die regelmäßig vorgesehen Kontrolle und Reinigung – auch im Umfeld der Anlagen – verursachten Kosten abzufedern. Zum anderen aber auch, um sich vor Vandalismus zu schützen. Denn dadurch, dass es den Zutritt nur nach bargeldloser Kartenzahlung gibt, lässt sich im Fall der Fälle auch genau nachvollziehen, wer die Toilette zuvor betreten hat. Zudem sind die WC-Anlagen nur in einem begrenzten Zeitfenster geöffnet und in der Nacht geschlossen.