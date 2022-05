Betuwe : Bahnstrecke am Wochenende gesperrt

Am Wochenende sind anstelle des RE 19 Busse zwischen Oberhausen und Emmerich unterwegs. Foto: Markus Balser

EMMERICH/REES Eine Komplett- und eine Teilsperrung der Strecke zwischen Emmerich und Oberhausen steht in den nächsten Tagen an. Anstelle des RE19 sind am Wochenede Busse unterwegs.

(RP) Die Deutsche Bahn treibt den dreigleisigen Streckenausbau zwischen Emmerich und Oberhausen auch im Mai weiter voran. Gearbeitet wird unter anderem im Bereich Dinslaken sowie Haldern. Um die Arbeiten schnellstmöglich und sicher durchführen zu können, muss die Strecke zwischen Emmerich und Oberhausen von Freitag, 6. Mai, 21 Uhr, bis Sonntag, 8. Mai, 23.59 Uhr vollständig gesperrt werden. Bis Freitag, 13. Mai, 21 Uhr, schließt sich eine eingleisige Sperrung der Strecke an.

Während der Vollsperrung fallen die Züge der Linie RE 5 (RRX) (National Express) sowie der Linie RE 19 (VIAS) zwischen Freitag, 6. Mai, 20.30 Uhr, bis Sonntag, 8. Mai, 23.59 Uhr zwischen Oberhausen Hbf und Wesel bzw. Emmerich aus. Als Ersatz verkehren jeweils Busse des Schienenersatzverkehres mit Halt an allen Zwischenstationen. Außerdem verkehren Expressbusse mit Halt nur in Oberhausen Hbf, Wesel, Emmerich, Emmerich-Elten, Zevenaar und Arnhem Centraal sowie Expressbusse ohne Zwischenhalt zwischen Dinslaken und Duisburg Hbf sowie zwischen Wesel und Oberhausen Hbf. Die Strecke zwischen Bocholt und Wesel wird ebenfalls durch Busse des Schienenersatzverkehrs ersetzt.

Von der anschließenden Teilsperrung sind die Züge der Linie RE 49 sowie der RE 5 (RRX) betroffen. Als Ersatz verkehren vom 9. bis 13. Mai jeweils Expressbusse zwischen Duisburg Hbf und Dinslaken, sowie zwischen Oberhausen Hbf und Wesel. Fahrgäste können während der Teilsperrung unter der Woche alternativ die Züge der Linie RE 19 zwischen Duisburg / Oberhausen und Wesel nutzen.

Auch der Fernverkehr ist am Wochenende von den Ausbauarbeiten betroffen: Unter anderem werden die Züge der ICE-Linie Frankfurt/Amsterdam sowie Basel/Amsterdam werden zwischen Köln und Utrecht über Venlo umgeleitet. Dadurch entfallen die Halte in Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen und Arnhem. Ersatzhalte sind Mönchengladbach und ’s-Hertogenbosch. Teilweise entfällt zudem der Halt in Köln Hbf, ersatzweise halten diese Züge dann in Köln-Ehrenfeld. Die Umleitung führt zu einer Fahrzeitverlängerung von bis zu 30 Minuten und zu geänderten Ankunfts- und Abfahrtszeiten. Während der Arbeiten unter der Woche (9. bis 13. Mai) verkehren die Fernverkehrszüge auf dem Regelweg. Hier sind lediglich Fahrzeitverlängerungen von bis zu zehn Minuten möglich.