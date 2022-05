TV Ratingen : Feriencamp für den Leichtathletik-Nachwuchs

Die Sportart ist beliebt beim Ratinger Nachwuchs. Nach dem Camp wollen einige der Teilnehmer auch am Probetraining des Vereins teilnehmen.

Am ersten Ferienmontag trafen sich die jungen Sportler bei bestem Wetter und es hieß „Auf die Plätze, fertig los!“. Unter fachkundiger Anleitung wurden den Kindern in zwei Trainingseinheiten am Tag an die Disziplinen der Leichtathletik dem Alter entsprechend herangeführt. Sie übten die richtigen Techniken rund um das Laufen, Springen und Werfen.