Emmerich : Ideen für die City: Neustart nach Corona

Einkaufen in Emmerich soll wieder attraktiver werden. Dafür braucht es Veränderungen in der Innenstadt. Citymanagerin Lena Börsting soll dabei helfen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Emmerich Neuer Schwung für die Innenstadt und den Handel muss her. Im Februar startete das Citymanagement Dann kam Corona. Jetzt gibt es den Neustart mit einem Stadtspaziergang am 23. Juni.

Kontakt Bei Interesse an der Veranstaltung eine E-Mail an: citymanagement@stadt-emmerich.de. Der Treffpunkt wird nach der Anmeldung bekanntgegeben. Die Teilnehmerzahl für den Spaziergang ist begrenzt.

Sichtbar wird das bei einem „Stadtspaziergang“ am 23. Juni (siehe Box). Er ist Teil verschiedener Maßnahmen, die das Dortmunder Büro umsetzen will. Wichtig dabei ist immer, dass die Emmericher, die sich für das Thema interessieren und die es betrifft, einbezogen werden.

Emmerichs Wirtschaftsförderin Sara Kreipe sagt, dass Börsting in den vergangenen Wochen mit Experten gesprochen und mit den Emmerichern per Telefon und Mail Kontakt gehalten habe. „Sie war auch bei unseren Gesprächen mit den Gastwirten dabei.“

Die Fördermittel des Landes für das Citymanagement in Emmerich gibt es für drei Jahre. Zweieinhalb Jahre wird Börsting noch in Emmerich vor Ort arbeiten können. „Mitte 2022 laufen die Fördermittel aus“, sagt Kreipe.

Wann die Citymanagerin ihr Büro an der Steinstraße beziehen kann, ist noch nicht klar. Im Schaufenster will die Wirtschaftsförderung aber schon mal mit Plakaten und Zeichnungen klar machen, was in diesem Büro geschehen soll.