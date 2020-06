REES : Jetzt anmelden für das Konzert mit Joaquin Parraguez im Bürgerhaus

REES Er ist ein hochtalentierter Musiker und hat seine Fangemeinde. Bekannt geworden ist er besonders durch das Fernsehen. Jetzt ist er im Reeser Bürgerhaus zu sehen. Wichtig: Vorher anmelden!

Am Samstag, den 27. Juni, wird um 18 Uhr ein Exklusiv-Konzert mit dem Halderner Musiker Joaquin Parraguez im Bürgerhaus stattfinden. Das kostenfreie Konzert war für Ende Juli als Marktkonzert unter freiem Himmel vorgesehen. Da diese Veranstaltungsart bei der aktuellen Corona-Lage nicht möglich ist, wird das Konzert nun im Bürgerhaus stattfinden. Bekannt geworden ist der Reeser durch seine Auftritte bei „The Voice of Germany“ und „Deutschland sucht den Superstar“.

Möglich ist das bis Freitag, 26. Juni, 16 Uhr entweder per Email (tourist.information@stadt-rees.de) oder per Telefon (02851/51-555). Die maximale Zuhörerzahl liegt bei 100. Auch deswegen ist die Anmeldung wichtig, denn natürlich soll niemand am Konzerttag wieder nach Hause geschickt werden. Beim Betreten und Verlassen des Saales muss eine Atemschutzmaske getragen werden.