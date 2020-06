Emmerich : Jetzt definitiv: Stadtschützenfest auch für Oktober abgesagt

Der Schützenhut muss in diesem Jahr im Schrank bleiben. Foto: Niemöhlmann/Susanne

Emmerich Die Schützen haben kein Glück in diesem Jahr. Corona macht allen einen Strich durch die Rechnung. Keine Feiern - und auch kein Großes Stadtschützenfest. Die Absage kommt jetzt definitiv.

Eigentlich wollte die Emmericher Schützengemeinschaft ihr Fest zum 50-jährigen Bestehen ja am 25. April feiern. Doch dann kam die Pandemie. Die Grünröcke sagten das Fest ab. Und hofften auf den Herbst. Das große Stadtschützenfest hatten sie auf den Samstag, 3. Oktober, den „Tag der Deutschen Einheit“, verschoben.

Doch auch daraus wird nichts werden. „Trotz zunehmender Lockerungen stehen wir noch immer sehr stark unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Und tatsächlich werden in diesem Jahr voraussichtlich keine Veranstaltungen mit größerem Menschenauflauf mehr stattfinden dürfen. Hierunter fällt auch unser geplantes Großes Stadtschützenfest“, hat Hans-Jürgen Gorgs, der Vorsitzende der Emmericher Schützengemeinschaft jetzt geschrieben. Zur Schützengemeinschaft gehören acht Emmericher Schützenvereine.

„Entgegen unseren Plänen, das Stadtschützenfest am 3. Okt. nachzuholen, haben sich die Vorsitzenden der acht Emmericher Schützenvereine beim Vorstand der Emmericher Schützengemeinschaft gemeldet und um Verlegung des Festes in das nächste Jahr gebeten. Dieser Bitte sind wir nach reiflicher Überlegung nachgekommen und möchten hiermit offiziell über die Absage des Großen Stadtschützenfestes in diesem Jahr informieren“, hat Gorgs mitgeteilt.