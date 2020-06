Corona : Zurück ins (fast) normale Leben: Rathaus öffnet Montag wieder

EMMERICH Das Leben wird wieder ein wenig normaler in Zeiten von Corona. Zumindest ein bisschen. Das Emmericher Rathaus ist auf jeden Fall bald wieder geöffnet. Die Verwaltung damit besser erreichbar.

„Unverpackt“ kommt bei den Kunden an

Bäckerei Büsch : „Unverpackt“ kommt bei den Kunden an

Umfrage unter Maklern in Geldern und Straelen

Umfrage unter Maklern in Geldern und Straelen : Immobilien bleiben trotz Corona gefragt

Bei Betreten des Rathauses sind die Abstandsregeln einzuhalten und es gilt weiterhin eine Maskenpflicht. Bürger, die ihr Anliegen persönlich mit einem Sachbearbeiter besprechen möchten oder ein anderes Anliegen haben, sollten sich immer zunächst an der Information im Rathaus-Foyer melden. Von dort wird dann der zuständige Sachbearbeiter benachrichtigt, der den Kunden im Rathausfoyer in Empfang nimmt.

Die Zugänge über die Rollstuhlrampe und den Aufzug im Rathaus sind ebenfalls wieder eingeschränkt nutzbar. Gehbehinderte Personen sollten schon bei der Terminvereinbarung darauf hinweisen, dass sie einen der barrierefreien Zugänge nutzen werden. Dann wird der zuständige Sachbearbeiter dies ermöglichen und den Kunden an dem entsprechenden Eingang abholen.

Der Zutritt zum Jobcenter/Fachbereich Arbeit und Soziales über den Eingang an der Fährstraße ist ab dem 15. Juni ebenfalls wieder möglich – allerdings auch nur mit Termin. Dieser kann vorab unter der Rufnummer 02822/75-1700 oder per Mail an info.soziales@stadt-emmerich.de vereinbart werden.