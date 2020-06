Brandstiftung in Emmerich : Mülltonnen im Keller angezündet

Brandstiftung in Emmerich

Emmerich Was ist denn da los? Da ist jemand mit echter krimineller Energie vorgegangen. Wer im Keller eines Mehrfamilienhauses zündelt, nimmt in Kauf, dass Menschen zu schaden kommen.

Unbekannte haben am Dienstagabend im Keller eines Mehrfamilienhauses in Emmerich an der Ecke Van-Gülpen-Straße/Grollscher Weg zwei Papiermülltonnen angezündet. Polizei und Feuerwehr waren gegen 22.35 Uhr alarmiert worden. Der Keller wurde hierbei verrußt. Die Bewohner kamen mit dem Schrecken davon. Gebäudeschaden ist nach dem derzeitigen Erkenntnisstand ebenfalls nicht entstanden. Die Kripo Emmerich, Telefon 02822-7830, sucht jetzt Zeugen.