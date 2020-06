REES : Abschlussfeier an der Realschule: Zeremonie mit viel Abstand

Abschlussfeier an der Realschule: Zeremonie mit viel Abstand

REES Ein Abschied von der Realschule mit Abstand. Die Schüler bekamen am Freitag auf dem Schulhof ihre Zeugnisse überreicht. In Zeiten von Corona war diese Feierstunde noch einmal mehr ein besonderer Tag.

Zumindest spendierte der Juni einen wunderbaren Sommertag. In jeder anderen Hinsicht war die Abschlussfeier der Realschule eher „ungewöhnlich“, wie Schulleiter Thomas Wenning in seiner kurzen Ansprache feststellte. Dank der Corona-Pandemie wurde die Festlichkeit, die normalerweise in großem Rahmen im Bürgerhaus stattfindet, nun zeitversetzt für jede einzelne der vier Klassen auf dem Schulhof abgehalten. Jeder Schüler und jede Schülerin durften maximal zwei Gäste mitbringen.