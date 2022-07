Auftakt in Dormagen : Mit Frühstück und Beats am City-Beach

Foto: Susanne Dobler 8 Bilder So war der Dormagener City Beach 2022

Dormagen Das eher bescheidende Wetter drückte auf die Besucher-Frequenz des City-Beach in der Innenstadt. Der Auftakt war inhaltlich stark, vor allem die „Strabi Beats“ kamen am Freitagabend sehr gut an.

Zehn Tage läuft der City-Beach in der Innenstadt, nach zweijähriger Corona-Pause mit vollem Programm für jede Altersstufe und jeden Geschmack. Dass das Wetter nicht perfekt mitspielte, drückte zwar vor allem am Sonntag auf die Stimmung. Die, die am Wochenende dabei waren, genossen die Zeit und waren zufrieden.

Ein tolle Beach-Atmosphäre herrschte von Beginn an vor dem Historischen Rathaus. Für Kinder ist der Sandstrand perfekt. Foto: Kira Bayer

Die „Strabi Beats“ legten am Freitagabend einen erfolgreichen Auftakt des „City Beach“ in der Innenstadt hin. Ab 18 Uhr füllte sich der Platz vor dem Historischen Rathaus, während es zunächst noch zahlreiche junge Familien auf das Event trieb, wurden es zu später werdender Stunde immer mehr junge Menschen. Die Fläche vor der Bühne, auf der die DJs Seizo, Deeperlove und Aizo spielten, wurde schnell zur Tanzfläche. Veranstalter Valentin Gongoll, der die „Strabi Beats“ gemeinsam mit Simon Rodenkirchen organisierte, resümiert: „Wir waren schon super zufrieden mit dem Wetter und es kamen mehr Menschen als wir erwartet hatten. Die Stimmung war super, alle hatten Spaß. Wir konnten die Innenstadt mit unserem Publikum beleben. Es waren viele junge Menschen da, und das war unser Ziel.“ Doch nicht nur die Musik wurde gefeiert, auch die Foodtrucks mit großer Auswahl fanden Anklang. Noch bis in die späten Abendstunden tanzten zahlreiche Dormagener mit den Füßen im Sand. „Ich bin begeistert, ein tolles Event zum Einklang in den ‚City Beach‘. Das ist auch wirklich mal was für junge Menschen, und ich denke anhand der Menge an Menschen, die hier sind, erkennt man, dass genau so etwas gewünscht wird“, so eine Besucherin. Bis Mitternacht durften die DJs auflegen - danach war Schluss. Zum Leidwesen vieler Feiernden. Unter „Zugabe“-Rufen erklärte Gongoll: „Wir müssen jetzt leider Schluss machen, die Genehmigung gilt nur bis Mitternacht. Aber ich freue mich mit allen gemeinsam beim ‚Strabi Festival’ zu feiern.“ Das beliebte Event findet vom 9. bis 17. September statt.

Info Heute Kids Day und Isa Glücklich Kids Day Der startet am Montag ab 11 Uhr. Das Ring-Center organisiert einen Emoji-Malwettbewerb für Kinder bis 14 Jahren mit Straßenkreide auf der Kölner Straße. Im Untergeschoss des Ring-Centers kann man sich auch heute noch anmelden. Musik Am Nachmittag steht Kinderlieder-Sängerin Isa Glücklich auf der Bühne.

Am Samstag Vormittag ging es zunächst mit dem Nahwerte-Tag weiter, den Verena Oefler vom Stadtmarketing organisiert hatte. Eigentlich wollten sich zehn Unternehmen präsentieren, „leider gab es wegen Krankheit und Personalmangel Absagen, so dass die Runde deutlich kleiner war“, so Oefler. Oton, die Hörakustiker, und Rheinstein zum Beispiel waren mit Beratung und Verkauf vor Ort und auch gefragt. Am Nahwerte-Stand selbst hat Verena dann mehrere Partner und deren Produkte präsentiert. Richtig gut kam das Gorilla-Ernährungstheater an. Zwei Schauspielerinnen haben spielerisch komplexe Inhalte zum Thema Nährstoffe und deren Eigenschaften vermittelt, indem sie diese als Charaktere und Gäste in einer Talkshow präsentiert haben. Die Kohlenhydrate waren zum Beispiel Carbo, die völlig überdreht über die Bühne wetzte, Protein kam stolz mit geschwellter Brust daher, die Kinder wurden interaktiv mit eingebunden und hatten richtig Spaß. Ab 18 Uhr spielte das Duo Mr. & Mrs Jones (mit zwei weiteren Musikern), ein richtig schöner, chilliger Soundtrack passend zum Beach mit Coversongs. „Die Leute haben wirklich auch zugehört wie bei einem Konzert“, sagte SWD-Sprecherin Franziska Gräfe. „Aus Veranstaltersicht sind wir mit dem Beach bisher sehr zufrieden. Wir sind ja oft auch über Tag da und hören viel positives Feedback von den Gästen, es fühle sich an wie Urlaub.“

Der Nahwerte-Tag ganz spielerisch präsentiert. Foto: Gräfe und Bayer