Heimatverein startet mit vielen Aktionen ins Frühjahr : „Top – die Wette gilt“ am Samstag in Millingen

„Top – die Wette gilt“ am Samstag in Millingen

Ingo Schulz von den „Hamburger Jungs“, die am Samstag am Grill stehen. werden. Foto: van Offern, Markus (mvo)

MILLINGEN Angrillen, Dorfwette und vieles mehr – der Heimatverein Millingen/Empel startet am Samstag mit einem bunten Programm in den Frühling.

Der Heimatverein Millingen/Empel startet am Samstag, 6. April, ab 16 Uhr, mit einem bunten Programm in den Frühling. Aus gutem Grund gibt es dabei auch eine besondere Aktion: Im Jahr 2020 feiert das Dorf 900 Jahre St. Quirinus. Unter dem Motto „ Wir sind Millingen“ wettet der Heimatverein, dass es ihm am Samstag gelingt, zum Frühlingserwachen 250 Bürgerinnen und Bürgern mit Kindern, Nachbarn und Freunden für ein Jubiläumsbild auf den Dorfplatz zu bringen, um zu zeigen: „Wir sind Teil eines lebendigen Millingen“ .