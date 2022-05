Unplugged Konzert : Zurück im Gocher Stadtpark

Das Duo HörBar tritt Samstag im Stadtpark auf. Foto: Duo HörBar/Markus van Offern

Goch Zwei Jahre war es wegen Corona ruhig im Gocher Stadtpark: Damit ist am Samstag Schluss. Die Reihe „Stadtpark unplugged“ ist mit vier Solo- und Duo-Künstlern zurück.

Mit „Stadtpark unplugged“ startet der Stadtparkverein Goch am kommenden Samstag in seinen musikalischen Sommer: Es ist das erste Konzert der Veranstaltungsreihe „Von Ostern bis Oktober“ im Gocher Stadtpark. „Dieses Jahr gibt es sechs Veranstaltungen, sonst waren es acht“, erzählt Thomas Claaßen, Vorsitzender des Stadtparkvereins, mit erwartungsvollem Blick auf eine hoffentlich pandemiefreie Zeit. In den vergangenen zwei Jahren konnten die Konzerte nicht stattfinden. Jetzt laufen sie langsam wieder an.

Das Interesse sei in diesem Jahr jedoch sehr groß. Auf der Facebook-Veranstaltungsseite hätten schon mehr als 500 Menschen den Interessiert-Button angeklickt, sagt Claaßen. „So viele hatten wir noch nie.“ Die genauen Besucherzahlen aus den vergangenen Jahren ließen sich schwer schätzen. „Es kommen viele Spaziergänger, Fahrradfahrer und auch Paddler vorbei. Im Laufe des Tages waren schon mal bis zu 500 Leute da.“

Info Konzertsommer im Gocher Stadtpark „Stadtparkt unplugged“ ist die erste von insgesamt sechs Musik-Veranstaltungen des Stadtparkvereins Goch 2022. Weitere Termine (jeweils samstags): 4. Juni: Tanzen im Stadtpark 23. Juli: ParkRock 13. August: Schlagerparty 10. September: ParkRock 8. Oktober: Fest der Vereine

„Stadtpark unplugged“ beginnt am kommenden Samstag, 14. Mai, um 15 Uhr. Erwartet werden auf der Bühne, der Konzertmuschel, zwei Duos und zwei Solokünstler. Den Anfang macht Udo Harnisch von der Gocher Coverband „Phonic“. Der Lehrer aus Goch spielt mit Akustikgitarre und Mundharmonika und der eigenen Stimme Songs von Neil Young: von “Sugar Mountain“ über “Old man“ bis zu “Heart of Gold“.

Ebenfalls mit einem Soloauftritt dabei ist Koos van Rij. Der Niederländer, der seit 2005 mit seiner Frau und vielen Tieren in Goch lebt, spielt Pop, Rock und Country, alt und neu und das seit mehr als 35 Jahren. Auch er ist kein Neuling auf der Bühne im Stadtpark. In diesem Jahr spielt er Musik von Sting, Milow und Ed Sheeran, aber auch von David Bowie und Metallica.

Daniela und Markus Rennecke sind das Duo „Oh-Ren-Schmaus“. Sie spielen sowohl eigene Kompositionen als auch Songs bekannter Künstler aus den Charts und Hits vergangener Zeiten. Ihr Repertoire ist groß.

Und noch ein weiteres Duo wird am Samstag erwartet: „HörBar“ – das sind Astrid und André Philippi aus Bedburg-Hau. Astrid Philippi hat jahrelange Bühnenerfahrung als Konzertmoderatorin und singt im Gospelchor Voices in Uedem. André Philippi ist mit seinem Bass kein Unbekannter, er spielt in der Cleveland Bigband der Kreismusikschule sowie beim Mixed-Age-Orchestra in Xanten. Unter dem Titel „Lange nicht mehr gehört“ wurden Schlager, Lieder und Chansons aus den 1940-er bis 1970-er Jahren zusammen geprobt und einstudiert.