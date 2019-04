Hobbymarkt: Viel Schönes in der Schützenhalle

Haffen Haffener Frühlings- und Hobbymarkt wartete auch mit Kunst von Flüchtlingen auf. Viel Zulauf beim Oldtimertreffen.

Nicht nur kalendarisch wurde inzwischen der Frühling eingeläutet, auch der Frühlings- und Hobbymarkt, ausgerichtet von der St. Lambertus Schützenbruderschaft, lockte am Sonntag zahlreiche Besucher aus ihren Winterquartieren. An der Schützenhalle sorgten allerlei Handarbeiten und diverse Oldtimertraktoren für Frühjahrsstimmung. Erstmals engagierten sich auch die Malteser vor Ort für den guten Zweck.

Für Bernadette te Boekenhorst, die den Stand der Malteser betrieb, waren Verkäufe und Einnahmen nur Nebensache. Ihr ging es darum, die Arbeit der Kreativgruppe des Halderner Flüchtlingsheims zu präsentieren. „Wir wollen zeigen, dass dort in der Flüchtlingsunterkunft etwas Gutes gemacht wird“, so die Betreuerin. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Carlo Barresi hatte te Boekenhorst die Kreativgruppe ins Leben gerufen. „Wir möchten damit den Flüchtlingen eine Möglichkeit geben, den Kopf frei zu bekommen“, erklärte te Boekenhorst. Ohne Arbeitserlaubnis bleibe den Bewohnern der weit abgelegenen Einrichtung nur wenig Möglichkeit zum Zeitvertreib.

Auch in Zukunft möchte die Kreativgruppe am Hobbymarkt teilnehmen. Bei regelmäßiger Teilnahme dürfen sich die Malteser bald bestimmt auch über echte Stammkunden freuen. So wie Andrea Berne aus Borken, die seit sieben Jahren immer wieder die Ergebnisse der neusten Basteltrend präsentiert. Besonders ihr handgemachter Schmuck kommt gut an. „Die Leute kommen immer wieder zu mir und erkundigen sich nach den neusten Anhängern und Ketten“, erzählt die Bastlerin.