Schwer verletzter Motorradfahrer : Polizei bittet Ersthelfer, sich zu melden

REES Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Sonntag beim Motorradunfall auf der Straße Alter Deichweg angehalten hatte. Ein 70-Jähriger war bei einem Sturz schwer verletzt worden.

Im Zusammenhang zu dem Verkehrsunfall vom Sonntag bei dem ein Motorradfahrer (70) aus den Niederlanden auf der Millinger Straße schwer verletzt wurde, sucht die Polizei nach einem Ersthelfer. Der Mann hatte an der Unfallstelle angehalten und sich erkundigt, war anschließend aber weitergefahren. Er wird gebeten, sich bei der Polizei, Tel. 02822 7830, zu melden.

Der Unfall hatte sich am vergangenen Sonntag, 31. März, gegen 10.45 Uhr ereignet. Dabei hatte der 70-jährige Motorradfahrer aus den Niederlanden mit seiner Honda die Millinger Straße von Millingen aus in Fahrtrichtung Bienen befahren. Eingangs einer leichten Linkskurve in Höhe der Straße Alter Deichweg geriet der Motorradfahrer auf den rechts der Fahrbahn befindlichen Grünstreifen, kollidierte mit dem Betonsockel eines Verkehrszeichens und kam schließlich zu Fall. Mit schweren Verletzungen wurde er ins Krankenhaus gebracht.