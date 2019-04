Neues Zentrum: Neues Pfarrzentrum eingeweiht

Am Wochenende wurde das Pfarrzentrum an der Gerhard-Storm-Straße eingeweiht. Foto: Markus van Offern (mvo)

Haldern Die Einsegnung des Altars durch Weihbischof Lohmann wollten so viele miterleben, dass sie live ins Erdgeschoss der Begegnungsstätte übertragen wurde. Das Pfarrzentrum sei ein „deutlicher Mehrwert für die Gemeinde“, hieß es.

„Oh, happy Day! Ein schöner Tag für St. Marien“, sangen die Bewohner und Mitarbeiter des Altenheims St. Marien. Die Einweihung des neuen Pfarrzentrums an der Gerhard-Storm-Straße und die Einsegnung des Altars in der Marienkapelle wollten so viele Menschen erleben, dass die Geschehnisse aus der kleinen Kapelle im Dachgeschoss live in den großen Saal der Begegnungsstätte im Erdgeschoss übertragen wurden.