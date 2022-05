Ratingen : Ratinger Jonges feiern nach Coronapause wieder Turmfest

2019 konnten die Ratinger Jonges zum letzten Mal zum Fest am Dicken Turm einladen. Am Samstag, 14. Mai, soll die Tradition wieder aufleben. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Die Ratinger Jonges wollen am Samstag, 14. Mai, ab 11 Uhr am Dicken Turm mit den Bürgern feiern. Besichtigungen des Turms sind möglich.

() Dicke Mauern, gute Unterhaltung, Leckereien vom Grill, kühle Getränke und ein buntes Musikprogramm: Nach der zweijährigen Zwangspause wegen Corona lädt der Heimatverein Ratinger Jonges für Samstag, 14. Mai, zu seinem „Turmfest“ am Dicken Turm ein. Ab 11 Uhr erwartet die Besucher an der Turmstraße ein abwechslungsreiches Programm mit viel Musik, Führungen und Besichtigungen, Speisen vom Grill und kühlen Getränken sowie reichlich Gelegenheit zum Plaudern und gemütlichen Beisammensein. „Wir sind so froh, bei unserem Fest jetzt wieder mit der Ratinger Bevölkerung direkt in Kontakt und Austausch kommen zu können“, sagt Jonges-Baas Edgar Dullni.