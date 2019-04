Foto-Sammlung: Als Elten zu Holland gehörte

Emmerich-Elten Im Kolpinghaus zeigen Bernd Versteegen und Heinz Goertz Dienstagabend Fotos aus der Vergangenheit.

Vor 70 Jahren kam Elten zu Holland. Am 23. April 1949 begann die niederländische Auftragsverwaltung, die 1963 endete. Nervös und neugierig beobachteten die rund 3200 Einwohner Eltens, wie um 12 Uhr mittags die Niederländer über die Grenze in Babberich in Elten einmarschierten. „Ich war damals sechs Jahre alt und sah, wie ein kleiner Panzer auf den Schulhof schwenkte, weil einer der Jungs Steine nach ihm geworfen hatte“, erzählt Bernd Versteegen. Gemeinsam mit Heinz Goertz, einem gebürtigen Düsseldorfer mit Wurzeln in Elten, zeigt er am Dienstag, 2. April, um 20 Uhr im Kolpinghaus Elten viele Fotos der niederländischen Zeit und wird dazu auch einiges erzählen. „Ich hoffe, dass auch die Besucher einige Geschichten dazu beitragen können.“