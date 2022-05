Aus den Vereinen : Grün-Weiß Vernum sammelt seine Stars

Geldern Nach der gelungenen Premiere im Jahr 2015 befindet sich wieder ein ganzes Dorf im Sammelfieber. Fast 500 Mitglieder des großen Gelderner Sportvereins haben sich für das Album ablichten lassen. Die Klebebilder gibt es bei Edeka.

Wo gibt es das schon, einen echten Professor zum Einkleben? Viele Gelderner, die ihre Einkäufe in den Edeka-Märkten am Ostwall und an der Annastraße erledigen, kennen inzwischen die Antwort: Das gibt es nur bei Grün-Weiß Vernum. Wie es sich für einen engagierten Vorsitzenden gehört, hat Professor Reinhard Winkler die Pole Position. Sein Konterfei ist die Nummer eins von insgesamt 512 Sammelbildern, die seit einigen Tagen im Dorf – und nicht nur dort – die Runde machen.

Sammelspaß vor Ort Jeder, der schon einmal Panini-Bildchen gesammelt hat, kennt das Problem mit den „Doppelten“. Damit sich in den Alben möglichst viele Lücken schließen, lädt Grün-Weiß Vernum zu zwei Tauschbörsen ein. An den Samstagen, 21. Mai und 4. Juni, erhalten alle Sammler von 11 bis 14 Uhr die Gelegenheit zum Bildertausch. Würstchen und Getränke gibt es selbstverständlich auch.

Und so funktioniert der Sammelspaß: Noch bis einschließlich 4. Juni erhält jeder Kunde der beiden Gelderner Edeka-Märkte ab einem Einkaufswert von zehn Euro ein Tütchen mlt sechs Klebebildern. Während die meisten Mitglieder bereits ein Gratisexemplar des sehr schön gestalteten Albums erhalten haben, sind weitere Sammelhefte in den beiden Geschäften für jeweils 4,99 Euro erhältlich. „Die Sammelbild-Aktionen, die wir in den vergangenen Jahren schon mehrfach begleitet haben, um Vereine und den Breitensport in unserer Region zu unterstützen, sind für uns eine echte Herzensangelegenheit. Die Alben stehen symbolisch für Teamgeist, Fairness und Identifikation“, sagt Edeka-Sprecher An­dre Spittmann.