Brexit in Kevelaer: Grüne: „Kein Geld vom Kreis mehr für Briten“

KEVELAER/KREIS KLEVE „Kreisverwaltung zieht den Brexit vor“ lautet die Überschrift einer Pressemitteilung der Grünen, die wie ein Aprilscherz klingt, aber keiner ist. „Im Kreis Kleve lebende Briten, die im SGB-II-Bezug sind, haben am Freitag keine Leistungen mehr erhalten“, heißt es.

„Man könnte glauben, dass Landrat Wolfgang Spreen Therasa May zu Seite eilt“, so Helmut Prior, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen im Kreistag ironisch.

Der Austrittstermin der Briten am Ende der vertraglich vorgesehenen zweijährigen Verhandlungsperiode fiel auf den 29. März. Damit wären die Briten eigentlich am Freitag nicht mehr in der EU gewesen. Allerdings einigten sich der Europäische Rat und die britische Regierung am 21. März auf eine Verschiebung des Termins auf frühestens den 12. April 2019. Im Fall einer Einigung auf das derzeit vorliegende Austrittsabkommen, welche nach dreimaliger Ablehnung des Austrittsabkommens durch das Parlament des Vereinigten Königreichs unwahrscheinlich ist, soll das Vereinigte Königreich hingegen erst am 22. Mai austreten.