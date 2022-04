Zweite Sprengung binnen zwei Jahren : Automatensprengung in Rees

Die Sprengung verursachte enormen Schaden an dem Gebäude. Foto: Michael Scholten

REES In der Nacht zu Freitag haben vermutlich drei Täter den Geldautomaten der Commerzbank an der Straße Vor dem Delltor in die Luft gejagt. Der Schaden ist beträchtlich, erbeutet wurde wohl nichts.

In Rees ist erneut der Geldautomat der Commerzbank gesprengt worden. Die Explosion ereignete sich gegen 2 Uhr. Zeugen hatten drei Männer gesehen und gehört, die eines der Fenster einschlugen und dann die Lunte legten. Unmittelbar darauf gab es eine Explosion, die in der gesamten Innenstadt zu hören war. Alle Fenster und die Eingangstür barsten, auch die rückliegenden Fenster der inzwischen geschlossenen Commerzbank-Büros Richtung Niag-Gelände wurden zerstört. Verletzt wurde dabei niemand, jedoch ist der Schaden beträchtlich. Glasscherben und Teile von Fenstern und Türen wurden bis auf die gegenüberliegende Straßenseite katapultiert.

Ein Täter oder mehrere Täter drangen durch eines der zerstörten Seitenfenster in den völlig zerstörten Vorraum ein. Kurz darauf flüchteten sie. Die Täter sollen mindestens mit einem Fluchtfahrzeug, wahrscheinlich ein weißer Audi, mit hoher Geschwindigkeit davon gefahren sein. Vermutlich haben sie keine Beute gemacht.

Der Innenraum wurde völlig zerstört. Foto: Michael Scholten

Anwohner hatten die Polizei alarmiert, die etwa zehn Minuten nach der Sprengung eintraf. Noch am frühen Morgen fuhr ein Truck von Sprengstoffexperten vor. Die Spurensicherung nahm bei Sonnenaufgang ihre Arbeit auf. Entsprechend bleibt die Straße Vor dem Delltor noch bis auf Weiteres für den Verkehr gesperrt.

Die Commerzbank in Rees ist binnen kurzer Zeit bereits zum zweiten Mal Ziel von Automatensprengern geworden. Bereits im Oktober 2020 hatten Täter den dortigen Bankautomat in die Luft gejagt.