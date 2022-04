Neuer Internet-Auftritt : Offene Gärten im Kleverland präsentieren sich neu

Kleverland Die vielfältigen privaten Gärten, die sich zur Arbeitsgemeinschaft „Offene Gärten im Kleverland“ zusammengeschlossen haben, werden nun auf einer neu gestalteten Internetseite präsentiert.

Grafiker und Gartenbesitzer Waldemar Kowalewski hat die Winterpause genutzt, um die neue Homepage zu gestalten . Dabei greift er vertraute grafische Elemente aus Flyer und Plakat auf, so dass diese drei nun eine Einheit bilden.

In Ergänzung zum Flyer bietet die Internetseite eine Fülle von Gartenfotos und Informationen zu Büchern der Gartenbeitzer. Waldemar Kowalewski, der mit seiner Frau Nicole Peters den gARTen Atelier Peters sein Eigen nennt, gestaltet schon seit einigen Jahren den Flyer für die Gärten. Ab Sonntag, 8. Mai, können sich Gartenfreunde an insgesamt fünf Terminen im gARTen Atelier Peters in Asperden wieder davon überzeugen, dass das Paar auch die Gartengestaltung beherrscht.