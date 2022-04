Gewalttat in Großenbaum : Auf Kinder eingeschlagen – mutmaßlicher Täter stellt sich

Die Polizei bittet um Mithilfe. Foto: dpa/Patrick Seeger

Update Duisburg Ein zunächst unbekannter Tatverdächtiger einer gefährlichen Körperverletzung am S-Bahnhaltepunkt-Großenbaum hat sich noch am Donnerstagabend der Öffentlichkeitsfahndung gestellt. Die Ermittlungen dauern an. Wie berichtet soll der Mann auf drei Kinder eingeschlagen haben.

Gegen 17 Uhr soll er am 5. Oktober 2021 auf drei spielende Kinder im Alter von elf, zwölf und 13 Jahren losgegangen sein und sie grundlos geschlagen und getreten haben.

Nur durch einen Zeugen konnte Schlimmeres verhindert werden. Nachdem nach dem unbekannten Tatverdächtigen gefahndet worden war, stellte der mutmaßliche Täter sich am Donnerstag der Polizei..

Mit Beschluss hatte das Amtsgericht Duisburg zuvor die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern des unbekannten Tatverdächtigen angeordnet.

(RP)