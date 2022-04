Unfall in Dortmund : Frau hebt Hörer von altem Telefon ab - Explosion in Gartenlaube

Frau hebt Hörer von altem Telefon ab - Explosion in Gartenlaube

Unfall in Dortmund

Beim Ausräumen einer Gartenlaube in Dortmund hat eine Frau ein altes Telefon entdeckt, aus Neugier den Hörer abgehoben - und eine kleine Explosion ausgelöst (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Beim Ausräumen einer Gartenlaube in Dortmund hat eine Frau ein altes Telefon entdeckt, aus Neugier den Hörer abgehoben - und eine kleine Explosion ausgelöst. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch schilderte, war die Dame in der ungenutzten Laube auf den alten Apparat mit Wahlscheibe und Kabel aufmerksam geworden. Beim Abheben des Hörers sei es zu der Verpuffung gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge hatte jemand einen Knallkörper angebracht, die Vorrichtung sei aber nicht auf einen größeren Schaden ausgelegt gewesen. Die Frau blieb unverletzt. Zuvor hatten die „Ruhr Nachrichten“ berichtet.