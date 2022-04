Geldhaus verkündet Wachstum : Commerzbank Kleve zieht Jahresbilanz

Christian Bolder ist Marktbereichsleiter der Commerzbank in Kleve. Foto: Commerzbank

Kleve Der Marktbereich Kleve blickt nach eigenen Angaben auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. 20.000 Kunden werden betreut. Die Filiale in Kleve ist eine der wenigen in der Region, die die Commerzbank noch weiter betreibt.

Die hohe Nachfrage nach Wertpapieren hat das Geschäftsjahr 2021 der Commerzbank Kleve geprägt und für ein Wachstum gesorgt. Das geht aus der aktuellen Jahresbilanz des Kreditinstituts für den hiesigen Marktbereich hervor.

So stieg das Depotvolumen 2021 in Kleve um 9,2 Prozent auf 70,6 Millionen Euro. Besonders Wertpapiersparpläne waren beliebt: Ihre Zahl wuchs um 19 Prozent. Dabei investierte jeder vierte neu abgeschlossene Wertpapiersparplan bei der Commerzbank in nachhaltige Produkte. „Unsere Kunden trauen sich zunehmend an das Thema Geldanlage heran“, berichtet Marktbereichsleiter Christian Bolder. „Das ist durch die hohe Inflation auch dringend notwendig: Wer sein Geld unverzinst auf dem Girokonto liegen lässt, verliert noch mehr Vermögen als in den vergangenen Jahren“, unterstreicht Bolder.

Während die Berater zu Geldanlage und Baufinanzierungen viele Beratungsgespräche führten, erledigten die Kunden ihre alltäglichen Bankgeschäfte immer häufiger digital, so die Commerzbank. In Kleve stieg die Zahl der Banking-App-Nutzer im vergangenen Jahr um 14,2 Prozent. „Das Smartphone ist längst zur Bank in der Hosentasche geworden“, sagt Bolder.

Infolge der Pandemie prägten 2021 vor allem Engpässe bei Lieferketten das Geschäft des Mittelstands. „Die meisten Unternehmen sind jedoch gut durch die Krise gekommen und investieren auch wieder, insbesondere in Betriebsmittel wie Maschinen oder Lagerhallen“, so Roland Pastoors, Leiter Unternehmerkunden. Bei Unternehmerkunden bis 15 Millionen Euro Jahresumsatz lag das Kreditvolumen in Kleve bei 51,8 Millionen Euro. Ein Schwerpunkt sei die Begleitung der Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit, so die Commerzbank. Das Depotvolumen im Privatkundenbereich betrug Ende 2021 60 Millionen Euro.

Insgesamt habe die Commerzbank im Marktbereich Kleve ein Wachstum von rund drei Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnen können. Derzeit betreut die Commerzbank in Kleve insgesamt rund 20.000 Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden mit einem Jahresumsatz ab 15 Millionen Euro. Wie eine Sprecherin erläuterte, sei die Anzahl der Kunden im Vergleich zum Vorjahr gleich geblieben.