Wirtschaft : Frank Alì ist neuer Vorsitzender des Wifo

Rees Der Zusammenschluss von Reeser Unternehmen hat einen neuen Vorstand gewählt und plant eine Messe, bei der es ums Thema „Energie sparen“ geht.

Dirk Salzsieder blickte in seinem Bericht auf zwei Coronajahre zurück, in denen Präsenzveranstaltungen wie die Gewerbemesse nicht durchgeführt werden konnten. Dennoch gab es vor allem im digitalen Bereich zahlreiche Aktivitäten des Wirtschaftsforums, dem Sprachrohr der Reeser Wirtschaft. Großer Beliebtheit erfreuten sich verschiedene Gutschein- und Verlosungsaktionen auf der Facebookseite. Das Fortbildungsprogramm bot weiterhin Erste Hilfe-, Gabelstapler- und Sägeschein-Kurse an. In Zukunft ist ein Messetag mit dem Titel „Rees erwärmen“ geplant, bei dem sich alles um das drängende Thema Energiesparen drehen soll. Ein zweiter Schwerpunkt bildet das Thema Fachkräftemangel. Hier steht vor allem die Zusammenarbeit mit den Reeser Schulen im Vordergrund.