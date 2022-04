Umzug am Wochenende : Walbeck feiert die Spargelprinzessin

Geldern-Walbeck Am Sonntag steht das Dorf ganz im Zeichen des Edelgemüses: Es findet nicht nur der Festumzug statt. Freuen dürfen sich die Gäste auch auf den Spargel- und Handwerkermarkt. Zudem sind tolle Fahrzeuge, erstmals auch Oldtimer und alte Traktoren, zu sehen.

In diesem Jahr ist es endlich wieder so weit. Nach zwei Jahren coronabedingter Abstinenz wird am kommenden Sonntag, 1. Mai, in Walbeck wieder der Spargelumzug zum Ehrentag von Spargelprinzessin Hannah I (Rümmler) stattfinden. Nicht fehlen darf an ihrer Seite dabei Heinz Josef Heyer, der als Spargelgrenadier als feste Größe neben der Spargelprinzessin seit nunmehr 16 Jahren dabei ist. Der Umzug wird sich gegen 14.30 Uhr am Waldfreibad Walbeck in Bewegung setzen, um dann pünktlich um 15 Uhr den Ortskern zu erreichen. In diesem Jahr erscheint der Festumzug in einem neuen Gewand und wird erstmalig von historischen Oldtimern begleitet. Musikkapellen und andere Mitwirkende, auch aus den Niederlanden, runden die Festlichkeiten ab.