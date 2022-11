Skulpturen aus Eis Eis-Künstlerin beim „Weihnachtspädje“

Die „Ice-Lady“ Sanita Ravina wurde vor 35 Jahren in Riga geboren. Dort lebt sie auch heute mit ihrem Mann und ihrem Kind. In der damaligen Sowjet-Republik wusste sie schon früh ihre kreative Ader zu nutzen und konnte so ihre Familie mit ihren künstlerischen Aktivitäten im Arbeitsalltag unterstützen. Diese Erfahrungen legten schon früh die Basis für ihre spätere „Karriere“ als Eiscarver, also als Künstlerin im Schnitzen von Eisskulpturen, die ihr später den Beinamen „Ice-Lady“ einbrachten. Nach ihrem Studium an der Kunstakademie in Lettland arbeitete sie als Grafik-Designerin und als selbständige Künstlerin für Eis- und Sandskulpturen-Projekte.