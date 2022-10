Reeser Wimmelbuch : Bald wimmelt es in Rees

So zeichnete Stephan Lorenz den Reeser Marktplatz. Foto: Michael Scholten

REES Der Illustrator Stephan Lorenz hat in Kooperation mit der Lebenshilfe Unterer Niederrhein und der Stadt Rees ein großes Wimmelbuch für die Rheinstadt geschaffen. Am Sonntag ist Lorenz auch auf dem Rheinfest vertreten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Scholten

Ein Wimmelbuch ist eine ganz spezielle Form des Bilderbuchs, in dem Kinder und Erwachsene gemeinsam auf Entdeckungsreise in großformatigen und ereignisreichen Motiven gehen können. Bald bekommt auch Rees sein eigenes Wimmelbuch. Dafür haben Ole Engfeld von der Lebenshilfe Unterer Niederrhein und Stadtsprecher Jörn Franken gemeinsam mit dem Halderner Illustrator Stephan Lorenz gesorgt.

„Mein großes Wimmelbuch – Stadt Rees“ wird derzeit gedruckt und wird ab Ende November zum Preis von zehn Euro erhältlich sein. Vorbestellungen sind schon jetzt in der Touristeninformation am Markt möglich. Dort wird Stephan Lorenz auch beim Rheinfest am kommenden Sonntag anzutreffen sein: Von 13 bis 15 Uhr lässt er Männer, Frauen und Kinder zu Comicfiguren werden und baut sie als Rheinkönigin oder Rheinkönig in ein Wimmelbild vom Reeser Marktplatz ein. Das dauert etwa 20 Minuten und kostet zehn Euro. Dieses besondere Erinnerungsstück wird dann sofort ausgedruckt.

Jörn Franken, Stephan Lorenz und Ole Engfeld präsentieren das Buch, das in Kürze erhältlich ist. Foto: Michael Scholten

Mehr als 1000 Arbeitsstunden hat Stephan Lorenz in den letzten zwei Jahren in die vorerst sechs großen Wimmelbilder des Buches investiert. Vorausgegangen waren viele Motivbesichtigungen, Skizzen, Notizen und Besprechungen mit den Partnern und Sponsoren.

„Die Auswahl der Orte, die im Buch berücksichtigt werden sollten, war besonders schwierig“, sagt Jörn Franken. Die Rheinpromenade und der Reeser Marktplatz waren mehr oder weniger gesetzt, das Haldern Pop Festival als überregionales Musikereignis ebenfalls. Die drei weiteren Motive sind überraschend und letztlich den Sponsoren geschuldet, aber nicht weniger interessant zu studieren: das Stadtbad am Grüttweg, das Schulzentrum am Westring und der Campus der Lebenshilfe Unterer Niederrhein in Groin. „Wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, das Thema Inklusion auf verständliche und interessante Weise zu kommunizieren“, sagt Ole Engfeld.

Selbst Familienvater und Wimmelbuch-Fan, wurde Engfeld vor einigen auf ein entsprechendes Buch der Stadt Bocholt aufmerksam und nahm sich vor, die Idee auf Rees zu übertragen und dabei Rollstuhlfahrer und weitere Menschen mit Handicap ganz selbstverständlich in die jeweilige Menschenmasse zu integrieren. Die Stadt Rees, die Stadtwerke Rees und das Haldern Pop Festival schlossen sich der Lebenshilfe an, auch die SL Naturenergie Unternehmensgruppe unterstützte das ambitionierte Projekt – und ist nun gleich mit zwei Windkraftanlagen hinter der Reeser Silhouette vertreten.

Der Illustrator Stephan Lorenz, der freiberuflich für große Spielehersteller und Schulbuchverlage arbeitet, ist auch Dozent an der WAM Medienakademie Dortmund. Für sein erstes Wimmelbuch musste er bewusst einige Gesetze der Grafik außer Kraft setzen. So sind zum Beispiel die durchschnittlich 80 gezeichneten Personen, die sich in einem Wimmelbild befinden, ungefähr gleich groß, egal ob sie im Vordergrund stehen oder weiter im Hintergrund. Auch bei der Darstellung markanter Gebäude und Plätze war die künstlerische Freiheit zuweilen wichtiger als die exakte Abbildung der Realität, damit sich ein idealer Blick auf das Wesentliche ergab und die Fülle an Darstellungen jeweils auf eine Din-A3-Doppelseite passte.

Das kunterbunte Ergebnis ist für Kinder und Erwachsene, für Reeser Bürger und Besucher gleichermaßen interessant: Stecken die Bilder doch voller origineller Details, sei es der Schornsteinfeger, der auf dem Dach ein Nickerchen hält, die Rathausmitarbeiterin, die sich die Dienstzeit mit einem Computerspiel vertreibt, oder der Klapperstorch, der einen Lebensbaum für ein Reeser Neugeborenes bringt.

In Anlehnung an die millionenfach verkaufte Wimmelbuch-Reihe „Wo ist Walter?“ gibt es auch im Reeser Wimmelbuch wiederkehrende Figuren in allen Bildern zu entdecken: so etwa die Kinder Lotta und Hanna, die Freunde Alfons und Jakob, die Rollstuhlfahrer Eddie, Lars-Hendrik und Tanja sowie die Straßenmalerin Lea, die sich in jedem Wimmelbild mit der Miniaturausgabe eines weltbekannten Gemäldes verewigt.

Nicht nur im Hinblick auf die 800-Jahr-Feier der Stadt Rees im Jahr 2028 können sich Stephan Lorenz, Ole Engfeld und Jörn Franken gut vorstellen, dass das jetzige Rees-Wimmelbuch im Laufe der nächsten Jahre noch um mehrere Seiten und somit auch um Schauplätze und Ortsteile erweitert wird: zum Beispiel das Millinger Meer mit der Kirche St. Quirinus im Hintergrund oder der Deich bei Haffen voller Schafe und Oldtimer.

Zunächst müssen aber die aktuellen sechs Doppelseiten aus den Maschinen der Reeser Druck Union (ehemals Bonert) kommen. Die Erstauflage von 1500 Exemplaren wird dann zum „Rääße Weihnachtspädje“ ab dem 25. November angeboten, weitere Verkaufsstellen sind die Touristeninformation, die Bücherecke, die Lebenshilfe in Groin und der Haldern Pop Shop.