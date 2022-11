Weihnachtsmärkte „Kuscheliger“ Weihnachtsmarkt vor dem Rheintor

Info

Fahrplan An diesem Wochenende finden bereits mehrere Weihnachtsmärkte in Rees und den Ortsteilen statt. „Et Rääße Weihnachtspädje“ ist am Freitag und am Samstag von 16 bis 21 Uhr geöffnet und erstreckt sich vom Museum über den Skulpturenpark bis zum Kolpinghaus. Am Sonntag kann das „Pädje“ von 14 bis 18 Uhr besucht werden.

Ein Weihnachtsmarkt speziell für Haustiere startet am Samstag um 11 Uhr bei Kersten Motorgeräte im Reeser Gewerbegebiet.

Die Feldmarker Bürgerschützen eröffnen am Samstag um 15 Uhr ihren Budenzauber am Ende der Lindenallee („In de Fuck“).

Der Heimatverein Millingen-Empel lädt am Samstag von 15 bis 21 Uhr zum Familienfest „Millingen im Licht“ auf dem Dorfplatz ein.

In Mehr richtet Andreas Scholl auf seinem Bauernhof (Beendscherweg 1) den zweiten „Deichzauber“ aus, am Samstag von 15 bis 22 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr.