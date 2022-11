Hülkenbergs erster Einsatz für Haas-Team „Das Feuer, in der Formel 1 zu sein, ist noch da“

Nico Hülkenberg hat die ersten Dienstfahrten für seinen neuen Arbeitgeber in der Formel 1 absolviert. Der 35-jährige Emmericher saß am Dienstag bei den abschließenden Tests in Abu Dhabi zum ersten Mal im Cockpit des Haas-Rennstalls, bei dem er Mick Schumacher in der kommenden Saison als Stammpilot ablöst. Hülkenberg drehte 110 Runden auf dem 5,281 Kilometer langen Yas Marina Circuit in den Vereinigten Arabischen Emiraten.