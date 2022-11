Auf Plakaten und in Postwurfsendungen Verleumdungskampagne in Mehr – Videoaufnahmen liefern Hinweise

Bei einer dieser Post-Verteil-Aktionen am 26. Juni wurde der Mann gegen 8.45 Uhr von einer Überwachungskamera erfasst. Zu sehen ist, wie der Unbekannte die Briefe mit dem verleumderischen Inhalt in die Briefkästen der Bewohner einer Camping- und Ferienanlage am Kruisdicksweg einwirft. Während er auf einem Video mit dunklem Kapuzenpulli und Maske zu sehen ist, zeigt ihn ein anderes Video ohne die Maskierung. Dabei ist zu erkennen, wie er das Gelände zu Fuß über den Kruisdicksweg/ Heresbachstraße verlässt. Die Polizei machte den Fall jetzt am Montag öffentlich, nachdem die Staatsanwaltschaft in Kleve einer Veröffentlichung der Bilder aus den Überwachungskameras zugestimmt hat. Sie dürfen laut Beschluss allerdings nicht im Internet, sondern nur in der Zeitung gezeigt werden.