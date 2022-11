In Emmerich verhaftet Niederländer hatte Pech: Von der A 3 direkt in die U-Haft

Am Samstag überprüfte eine gemeinsame Streife der niederländischen Koninklijken Marechaussee und der Bundespolizei auf der A 3 bei Emmerich einen 51-jährigen Niederländer. Beim Abgleich seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen wurde bekannt, dass er durch das Amtsgericht Rheine wegen Diebstahl mit einem Untersuchungshaftbefehl gesucht wird. Der Beschuldigte wurde verhaftet und einen Tag später zur Verkündung des Haftbefehls dem Richter am Amtsgericht Kleve vorgeführt und anschließend in die Justizvollzugsanstalt gebracht.