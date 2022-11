Embricana in Emmerich Warum die Saunanacht am 3. Dezember so besonders ist

Am Sonntag, 4. Dezember, von 15 bis 16:30 Uhr erwartet das Embricana den Nikolaus. In adventlicher Atmosphäre wird der Nikolaus mit seinem Begleiter Knecht Ruprecht Leckereien an alle Kinder verteilen. Außerdem können die kleinen Besucher am Glücksrad kleine Preise gewinnen oder mit Laufmatten über das Wasser gehen. Für alle Gäste gelten an diesem Tag die regulären Tarife.