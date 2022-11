Straßenausbaubeiträge Straßenausbau: Entscheidung wird vertagt

Eigentlich hätte sich in der kommenden Woche der Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe der Stadt Rees mit den Straßenbaumaßnahmen Groiner Kirchweg und der Kirchstraße in Millingen befassen sollen. Doch das Thema wurde jetzt erst einmal von der Tagesordnung genommen. Die Verwaltung benötige weitere Bearbeitungszeit, um verschiedene, insbesondere rechtliche Fragen zu klären, hieß es am Dienstag aus dem Rathaus dazu. Über beide Straßenbaumaßnahmen soll voraussichtlich erst am 2. Februar beraten werden.