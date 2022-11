Massenschlägerei in Emmerich So kam es zu den Freisprüchen im Familienfehde-Prozess

Was ist am Abend des 2. Dezember 2019 vor dem Willibrord-Gymnasium in Emmerich passiert? Mit dieser Frage hat sich die siebte große Strafkammer des Klever Landgerichts an vier Verhandlungstagen auseinandergesetzt. Angeklagt waren vier Mitglieder einer kurdischen Familie aus Emmerich – 19, 28, 46 und 50 Jahre alt, berufstätig, keine Vorstrafen. Sie sollen – so hieß es in der Anklage – unter anderem mit der stumpfen Seite eines Beils und mit einem Radschlüssel auf Mitglieder einer anderen kurdischen Familie eingeschlagen haben. Angeklagt waren mehrere Fälle gefährlicher Körperverletzung, eine einfache Körperverletzung, versuchte Nötigung und versuchte Bedrohung.