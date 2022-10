Nach zwei Jahren Pandemie in Rees : Mit welchen Attraktionen Sie auf dem Rheinfest rechnen können

So, wie es vor Corona war, soll es auch beim Rheinfest am 23. Oktober wieder werden. Das Foto zeigt das Stadtfest im Jahr 2018. Foto: Michael Scholten

Rees Nach zwei Jahren feiern die Reeser wieder Rheinfest in ihrer Stadt: mit Shanty-Chor, Auto- und Krankenwagen-Show und verkaufsoffenem Sonntag am 23. Oktober. Was Sie auf dem Stadtfest erleben können und wie die Planungen laufen.

Die Wiederbelebung des Stadtfestes im Mai war ein gut besuchter Erfolg, deshalb richtet die Reeser Werbegemeinschaft (RWG) jetzt auch – nach zweijähriger Corona-Zwangspause – ihr Rheinfest wieder aus: Am Sonntag, 23. Oktober, eröffnen die RWG-Vorsitzende Renate Bartmann und Rheinkönig Michael Roos um 12.30 Uhr auf der Marktbühne die beliebte Veranstaltung. Ab 13 Uhr beteiligen sich dann die meisten Ladenlokale in der City am verkaufsoffenen Sonntag, der bis 18 Uhr dauert.

Angesichts einiger Geschäftsaufgaben ist auch die Zahl der Mitglieder in der RWG auf derzeit circa 30 gesunken. Umso glücklicher ist der Vorstand über die Hilfe aus dem Rathaus bei Großveranstaltungen wie dem bevorstehenden Rheinfest: „Wir sind begeistert, wie uns die Stadt Rees und insbesondere die Wirtschaftsförderin Sandra Kimm-Hamacher mit Ideen, Tatkraft und finanziellen Mitteln unterstützen“, sagt Renate Bartmann.

Info Die verkaufsoffenen Sonntage in Rees Früher Mit dem Rheinfest findet der zweite und damit auch letzte verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr in Rees statt. In Rees gab es früher drei verkaufsoffene Sonntage. Im Frühjahr, zum Stadtfest und zum Rheinfest. Weil laut einem durch die Gewerkschaft Verdi erwirkten Gerichtsurteil verkaufsoffene Sonntage nur in Verbindung mit einem Ereignis stattfinden dürfen, das erwartbar viele Menschen in die Stadt lockt, wurde der Frühjahrstermin vor einigen Jahren fallen gelassen. Auch das im Dezember geplante „Weihnachtspädje“ eigne sich nach Angaben der Stadt nicht für einen verkaufsoffenen Sonntag. Das liege weniger an der Zahl der erwarteten Besucher als vielmehr an der Örtlichkeit, da der Skulpturenpark als Veranstaltungsort zu weit von der Innenstadt entfernt sei. Nächstes Jahr Auch im nächsten Jahr wird es daher voraussichtlich wieder bei zwei verkaufsoffenen Sonntagen bleiben – zum Stadtfest und zum Rheinfest.

Für die musikalische Unterhaltung sorgen das Tambourcorps Rees, der Shanty-Chor aus Grieth, die Coverband Shiny Heads, DJ Ente alias Michael Kleen und eine mobile Blaskapelle aus den Niederlanden. Für die Kinder werden auf dem Marktplatz eine Schiffschaukel, ein Vierer-Bungee-Jumping und ein Karussell aufgebaut. Foodtrucks und fahrende Händler von „Holland on Tour“ ergänzen das Angebot der lokalen Bäcker und Gastronomen. Der SV Rees ist mit einem Getränkestand vertreten, der Kanuclub wirbt insbesondere um junge Neumitglieder und verlost ein Probetraining im Stadtbad.

Die Innenstadt bleibt zum Rheinfest für den Autoverkehr gesperrt. Autos wird es in der Dellstraße, am Markt und am Kirchplatz aber trotzdem reichlich zu sehen geben. Denn die Fachhändler aus Rees und der Region stellen ihre Neuwagen der unterschiedlichsten Marken vor. Allerdings ist die aktuelle Energie- und Nachschubkrise auch in Deutschlands vielleicht wichtigstem Industriezweig zu spüren: Ein namhaftes Reeser Autohaus beteiligt sich erstmals nicht am Rheinfest, weil ihm aktuell schlicht und einfach die Neuwagen fehlen.

Alternativ werden von anderen Firmen mehrere E-Roller, E-Mobile und E-Bikes präsentiert, außerdem Fahrzeuge für den Krankentransport sowie diverse Reisemobile.

Die Lebenshilfe Unterer Niederrhein und die Stadt Rees präsentieren ein ganz besonderes Gemeinschaftsprojekt: In Zusammenarbeit mit dem Halderner Illustrator Stephan Lorenz und mehreren Sponsoren ist ein „Rees-Wimmelbuch“ entstanden, in dem tausend kleine Momentaufnahmen in bekannten Reeser Kulissen zu entdecken sind. Das Wimmelbuch erscheint zwar erst im November, doch der Künstler zeigt schon auf dem Rheinfest ausgewählte Motive und zeichnet obendrein Besucher des Festes in ein Bild hinein.

Die Vorstellung einer neuen Rheinkönigin oder eines neuen Rheinkönigs entfällt bei diesem Rheinfest. Tambourmajor Michael Roos, der im Oktober 2019 zum Rheinkönig ernannt wurde, bleibt bis Oktober 2023 im Ehrenamt, weil es in den Corona-Jahren kaum Reisemessen und sonstige Veranstaltungen gab, für die er seine Schärpe hätte überziehen können. So muss sich auch der RWG-Vorstand erst in einem Jahr wieder Gedanken darüber machen, welcher verdiente Reeser oder welche verdiente Reeserin zur Majestät erklärt werden soll. Eine öffentliche Wahl mit mehreren Kandidatinnen, wie noch vor Jahren, gibt es nicht mehr.

Aufgrund strenger Auflagen der Gewerkschaft Verdi für den lokalen Einzelhandel bleibt es in Rees bei lediglich zwei verkaufsoffenen Sonntagen pro Jahr: einer im Mai beim Stadtfest, ein zweiter im Oktober beim Rheinfest. Darüber hinaus beteiligt sich die RWG, in Kooperation mit dem Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) und der Stadt Rees, vom 25. bis 27. November am ersten „Rääße Weihnachtspädje“. Dieser neue Weihnachtsmarkt, angesiedelt zwischen Skulpturenpark und Mühlenturm, war ursprünglich für 2021 geplant, musste jedoch wegen steigender Inzidenzzahlen abgesagt werden. Jetzt soll er zum ersten Advent 2022 tatsächlich stattfinden. Am Samstag, 26. November, richtet die RWG parallel ihre beliebte Putenverlosung auf dem Marktplatz aus.

Die Reeser Werbegemeinschaft wurde vor mehr als 30 Jahren gegründet. Die Vereinigung des örtlichen Einzelhandels hat das Ziel, die Geschäfte in Rees durch gemeinsame Aktionen miteinander zu verbinden und so die Attraktivität der Einkaufsstadt Rees zu stärken. Vorsitzende ist seit vielen Jahren die Buchhändlerin Renate Bartmann, ihre Stellvertreterin ist seit Mai 2022 Gabi Schlütter von Cattleya Styles in der Dellstraße. Manfred Dicker ist Kassenwart, Renate Nann-Belting (Optik und Akustik Belting) ist Schriftführerin der RWG.

Der neue Beirat unter dem Vorsitz von Ursula van Merwyk (Kosmetik-Ecke) besteht aus Ludger Rösen (Rheincafé Rösen), Matthias Maas (Floristik-Gärtnerei Maas), Stefanie ten Hompel-Ruyter (Modehaus ten Hompel), Kirsten Moser (Delltor-Apotheke), Karin Schleiting (Floristik Schleiting), Roderich Wildfeuer (Hörakustik Ting) und der Wirtschaftsförderin Sandra Kimm-Hamacher.