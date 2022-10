Am 16. Oktober : Harmonie freut sich aufs Jubiläumskonzert

Am 16. Oktober

Der Reeser Männerchor Harmonie in aktueller Besetzung mit Chorleiterin Cindy Gregoor. Foto: Harmonie

REES Der Reeer Männergesangsverein existiert seit 150 Jahren. Das wird bei einem Konzert mit den Mainzer Hofsängern gefeiert. Es findet am 16. Oktober im Reeser Bürgerhaus statt.

(ms) Der Männchor „Harmonie“ wird 150 Jahre alt und feiert sein außergewöhnliches Jubiläum mit prominenter Unterstützung: Am Sonntag, 16. Oktober, treten die Reeser Sänger mit den fernsehbekannten Mainzer Hofsängern im Reeser Bürgerhaus auf. Das Konzert beginnt um 16 Uhr (Einlass: 15.30 Uhr). Der Eintritt kostet 18 Euro oder im Vorverkauf drei Euro weniger. Tickets sind in der Touristeninformation am Markt, bei den Sängern oder über die Internetseite www.harmonie-rees.de erhältlich. Jugendliche zahlen nur 9 Euro.