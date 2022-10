Aus der Geschichte : Verbotene Liebe im Dritten Reich

Rüdiger Gollnick (l.) und Monika Gollnick stellten jetzt in der Stadtbücherei Rees ihr neues Buch vor. Büchereileiter Thomas Dierkes nahm dankend ein Exemplar für die Ausleihe entgegen. Im Reeser Stadtarchiv gibt es das Buch in der Bestandsbibliothek. RP-Foto: Michael Scholten Foto: Michael Scholten

REES Das Autorenpaar Rüdiger und Monika Gollnick stellte in Rees ein neues Buch über folgenschwere Beziehungen zwischen Deutschen und Kriegsgefangenen vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Scholten

„Verbotener Umgang – Erotische Fraternisierung“ heißt das neue Buch des Bocholter Historikers und Erziehungswissenschaftlers Rüdiger Gollnick, an dem er und seine Frau Monika vier Jahre lang gearbeitet haben. Im Mittelpunkt stehen die im Zweiten Weltkrieg unter harte Strafen gestellten Beziehungen zwischen deutschen Bürgerinnen und Bürgern mit ausländischen Kriegsgefangenen oder Zwangsarbeiterinnen.

Aus den riesigen Aktenbeständen der geheimen Staatspolizei (Gestapo), die seinerzeit jede noch so lächerlich erscheinende Verleumdung untersuchte, wählten Rüdiger und Monika Gollnick zahlreiche Fallbeispiele aus den heutigen Kreisen Kleve und Wesel aus. Die Namen der betroffenen Personen wurden aus Datenschutzgründen anonymisiert, doch ihre Schicksale ergeben in der Summe ein „Sittengemälde des Niederrheins“ in den Jahren 1939 bis 1945.

Info Lehrbeauftragter an der Mercator-Universität Das Buch „Verbotener Umgang – Erotische Fraternisierung“ ist für 14,80 Euro im Buchhandel erhältlich (Pagina-Verlag, Goch, ISBN 978-3-946509-55-4) Der Autor Rüdiger Gollnick studierte in Münster und Duisburg und promovierte im Fachbereich Pädagogik. Bis zu seiner Pensionierung arbeitete er als Gymnasiallehrer und Lehrbeauftragter an der Gerhard-Mercator-Universität Duisburg. Seine bislang circa 25 veröffentlichten Bücher beschäftigten sich vorrangig mit Erziehungswissenschaften und niederrheinischer Geschichte.

Das Autorenpaar wertet das neue Buch als indirekte Fortsetzung seines 2017 veröffentlichten Buches „Fremd im Feindesland – Fremd im Heimatland“. Darin beleuchteten sie die Schicksale von Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern am Niederrhein sowie deren Repatriierung nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Schon bei der damaligen Recherche wurde Rüdiger und Monika Gollnick immer wieder bewusst, dass die gegen ihren Willen nach Deutschland deportierten Menschen zu einem Teil der deutschen Gesellschaft wurden und es dabei zwangsläufig auch zu emotionalen oder sexuellen Beziehungen kam. Die Recherche zu diesem Tabu-Thema wurde vereinfacht durch die Gestapo-Akten, von denen viele im Landesarchiv Rheinland in Duisburg erhalten geblieben sind.

Schon in der Vorkriegszeit waren viele ausländische Arbeitskräfte aus benachbarten Staaten nach Deutschland geholt worden, um vor allem in der Landwirtschaft und im Bergbau zu helfen. Damals erhielten sie Verträge und Geld. Nach dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 und weiteren Eroberungsfeldzügen, vor allem aber nach der Offensive gegen die Sowjetunion am 22. Juni 1942 wurden dann Millionen von „fremdländischen“ Männern und Frauen zwangsweise nach Deutschland gebracht, wo sie vor allem die Arbeiten der deutschen Männer übernehmen mussten, die als Soldaten an der Front kämpften oder bereits gefallen waren. In ländlichen Regionen des Niederrheins wurden sie oft auf Bauernhöfen eingesetzt. „Jede gesellschaftliche oder geschlechtliche Bindung war verboten, weil sie gegen die Verordnungen und Gesetze hinsichtlich der nationalsozialistischen Familien- und Rassenpolitik verstoßen hätte“, betont Rüdiger Gollnick. Das bedeutet: „Freundlichkeiten, Rücksichtnahmen, Nahrungsweitergaben, Erleichterungen bei großer Arbeits- und Körperbelastung, Einladungen, freundschaftliche Beziehungen oder gar emotionale bis hin zu sexuellen Beziehungen führten zu Ermahnungen oder Bestrafungen.“

Laut Rüdiger Gollnick waren diese Verordnungen aber in der Praxis kaum einzuhalten: „Es waren keine deutschen Männer da, wohl aber Bedürfnisse“, sagt der Autor. Und so waren es vor allem die Frauen, deren „unsittliches“ Verhalten angezeigt und stets verurteilt wurde: Die Strafen begannen bei öffentlicher Diffamierung, konnten aber auch ins Zuchthaus oder schlimmstenfalls in das Konzentrationslager Ravensbrück, in dem ausschließlich Frauen kaserniert und ermordet wurden, führen. Dagegen wurden die sexuellen Übergriffe deutscher, männlicher Vorgesetzter gegenüber ausländischen Zwangsarbeiterinnen eher als Kavaliersdelikt gewertet. Wenn überhaupt Strafen verhängt wurden, dann meist gegen die Zwangsarbeiterinnen und nicht gegen die Täter. „Da war sehr viel Willkür im Spiel“, weiß Rüdiger Gollnick nach der Auswertung vieler Einzelfälle aus Rees, Emmerich, Kleve, Wesel, Xanten und weiteren niederrheinischen Städten.

Viele dieser vermeintlichen Delikte wären von der Gestapo vermutlich nie verfolgt worden, wenn die betreffenden Personen nicht von ihren Nachbarn oder ihrer Dorfgemeinschaft verraten oder verleumdet worden wären. Um das Ausmaß des Denunziantentums jener Zeit zu verdeutlichen, zieht Rüdiger Gollnick in seinem Buch einen Vergleich zwischen der Gestapo, der „nur“ 12.500 Mitarbeiter für das große Deutsche Reich zur Verfügung standen, und der späteren Staatssicherheit in der vergleichsweise überschaubaren DDR, die 91.000 feste und viele weitere freie Mitarbeiter hatte. „Ohne die vielen Denunzianten und freiwilligen Spitzel im Deutschen Reich hätte die Gestapo niemals so viele Einzelfälle von verbotenen Beziehungen zwischen Deutschen und Zwangsarbeitern aufdecken und verfolgen können“, sagt Rüdiger Gollnick. Gründe dafür seien „Neid, Eifersucht, Missgunst und die ganze Palette menschlicher Dysfunktionen“ gewesen.

Welche langfristigen Folgen die „erotischen Fraternisierungen“ auch in der Nachkriegszeit hatten, zum Beispiel für die vielen tausend unehelich geborenen Kinder oder für die Jahre später zerbrochenen Ehen, wenn der Mann aus der Kriegsgefangenschaft heimkehrte und vom hämischen Nachbarn erfuhr, dass seine Frau ein Verhältnis mit einem Zwangsarbeiter hatte, konnte in dem jetzt veröffentlichten Buch nicht berücksichtigt werden.