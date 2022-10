EMMERICH : Der städtische Steiger ist wieder da

Der städtische Steiger in Höhe des Pegelhäuschens ist installiert worden Foto: Christian Hagemann

EMMERICH Die Anlage in Höhe des Pegelhäuschens wurde schon acht Mal gerammt. Zuletzt im Dezember 2021. Möglicherweise weicht der Steiger für einen neuen an anderer Stelle.

Der städtische Steiger ist wieder da. Die Anlage in Höhe des Pegelhäuschens verbindet seit Mittwoch wieder die Promenade mit dem Rhein.

Genauer gesagt: Mit Schiffen, die dort anlegen wollen.

Und genau das ist dort ja das Problem: Die Schiffe ....

Im Dezember 2021 wurde der Steiger wieder einmal gerammt und beschädigt. Jetzt ist er aus der niederländischen Werft raus und vom Trockendeck weg. Seine Lage in Nachbarschaft zum Ruhehafen ist ein Problem. Schiffe, die in den Hafen hineinfahren oder ihn verlassen wollen, stoßen immer wieder an den Steiger.

Die Lage ist nicht optimal. Da sind sich alle Beteiligten einig.

Der städtische Steiger in Höhe des Pegelhäuschens stand schon von Anfang an unter keinem guten Stern. Schon vor seiner Inbetriebnahme im Jahr 2005 machte er überregional Schlagzeilen, weil der damalige BürgermeisterJohannes Diks bei der Einweihung des Bauwerks unglücklich ausgerutscht und in den Rhein gefallen war. Die eigentliche Krux des Steigers ist aber eine andere. Immer wieder wird er von Schiffen gerammt. Der Fall aus Dezember 2021 Fall dürfte der sage und schreibe achte binnen zehn Jahren gewesen sein.

2015 wurde er sogar gleich zweimal von einem Schiff touchiert. Anders als bei manchem Fall in den zurückliegenden Jahren, steht der Verursacher des Unfalls aus 2021 allerdings fest. „Es gibt Zeugen und auch Videoaufnahmen“, sagte Wirtschaftsförderin Sara Kreipe, die auch für den Betrieb des städtischen Steigers zuständig ist, damals.

Bei der Vielzahl der Unfälle stellt sich die Frage, ob es nicht ein Problem mit seiner Lage gibt. Kapitän Rainer van Laak von der Reeser Personenschifffahrt („Germania“, „Stadt Rees“) hatte schon vor einigen Jahren moniert, dass der Steiger zum einen bei Niedrigwasser für die Passagiere nur sehr schlecht begehbar und zum anderen nicht optimal positioniert sei.

Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt hat die Lage des Steigers bislang allerdings immer als unproblematisch eingestuft. Nachts ist der Steiger mit Positionslichtern beleuchtet, zudem sind die Schiffe mit Radar ausgerüstet. Dennoch hat das rein theoretische Kollisionsrisiko zugenommen, seit am Sicherheitshafen täglich etwa ein Dutzend Schiffe vor Anker gehen, um die Ruhezeiten einzuhalten.

Die Wirtschaftsförderung hatte sich bereits in den zurückliegenden Jahren mit der Idee beschäftigt, den Steiger stromabwärts verlegen zu lassen. Auch, damit dort große Kreuzfahrtschiffe vor Anker gehen können.

Aber zum einen wurde vom Wasser- und Schifffahrtsamt mitgeteilt, dass die Lage des Steigers kein nautisches Problem darstelle, zum anderen wäre dasVorhaben kompliziert und teuer, weil damit auch ein massiver Eingriff in den Hochwasserschutz mit entsprechend hohen Kosten verbunden ist.Also blieb der Steiger bislang dort, wo er auch jetzt noch ist.