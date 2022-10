Energiewende : „Das Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft“

Robert Daniels (l.) und Sebastian Gampe von der SL NaturEnergie informierten die Besucher, darunter Bürgermeister Christoph Gerwers und der Bundestagsabgeordnete Stefan Rouenhoff, über die Technik der Anlage. Foto: Michael Scholten

REES Die Reeser Wirtschaftsförderung organisierte in ihrer Reihe „Unternehmensführungen“ einen Besuch der Windkraftanlage in Speldrop. Bürgermeister Christoph Gerwers signalisierte, dass in Zukunft weitere Windkraftanlagen in vorstellbar sind.