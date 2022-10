Bemerkenswerte Zahlen : Neue Rekorde beim Stadtradeln im Kreis Kleve

Zandra Boxnick und Tobias Schmitz (2.v.r.) mit Andreas Hendricks (Cyclingclub), Alexandra Besener (Grundschule) und Anna Kirschberger (Papillon). Foto: Kreis Kleve

Kreis Kleve 1,36 Millionen Kilometer: Das ist die stolze Summe, die die „Stadtradler“ aus dem Kreis Kleve in diesem Jahr insgesamt gefahren sind. Ein Überblick.

Knapp 7600 Menschen aus allen 16 Städten und Gemeinden haben sich beteiligt und im Schnitt 195 Kilometer pro Person zurückgelegt. Dabei haben sie kreisweit rund 210 Tonnen CO 2 im Vergleich zu den entsprechenden Autofahrten eingespart.

„Das ist ein hervorragendes Ergebnis. Auch in diesem Jahr haben wir erneut einen neuen Bestwert erreicht. Im Vergleich zum Vorjahr hat der Kreis Kleve in allen Bereichen zugelegt: Mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer, mehr Kilometer geradelt, mehr CO 2 eingespart“, sagt die allgemeine Vertreterin der Landrätin Zandra Boxnick. „Allen, die in diesem Jahr teilgenommen haben, mein herzliches Dankeschön.“

Ein besonderer Dank ging an fünf Gruppen und Personen aus dem Kreis Kleve, die im Sommer 2022 besonders aktiv waren. Zandra Boxnick ehrte die Sieger der einzelnen Kategorien mit Gutscheinen für den lokalen Einzelhandel. Teilnahmeberechtigt waren alle Radfahrer, die mit „Kreis Kleve“ als ihre Heimatkommune angetreten sind. Teilnehmer mit Wohnsitz im Kreis Kleve, die für eine andere Kommune gestartet sind – etwa für ihre Heimatstadt oder -gemeinde – werden von den Stadtradeln-Organisatoren in den kreisgehörigen Städten und Gemeinden geehrt. Der erfolgreichste Radler in der Kategorie Kreis Kleve war Joachim Krahl mit 1241 Kilometern. Erfolgreichstes Team war Papillon e.V. mit 7539 Kilometern.

Zudem gab es im dreiwöchigen Aktionszeitraum drei Wochen-Challenges. Auch hier können sich die Sieger jeweils über einen Gutschein freuen. Bei der Kategorie „Kilometerorakel“ ging es darum, wer bis zum Ende der ersten Woche die Gesamtkilometer im Kreis Kleve am genauesten schätzt. Siegerin: Anja Lankers (ihr Tipp: 1.436.572 Kilometer). Beim „Teamchampion“ ging es darum, welches Team mit mindestens zehn Mitgliedern in der zweiten Woche die meisten Kilometer pro Kopf radelt. Das Sieger-Team: Cycling Club Cleve (402,98 Kilometer pro Kopf). Bei der „Klassenchallenge“ wurde der Frage nachgegangen, welche Schulklasse in der dritten Woche die meisten Kilometer erradelt. Die Sieger-Klasse: Die Montessori Klasse A der Städt. Gem. Grundschule Geldern-Kapellen mit 1897,5 Kilometern.

Unter dem Motto „Kilometer für Kilometer Geld sparen“ waren die Menschen drei Wochen im Sommer aufgerufen, möglichst viele Wege des Alltags mit dem Fahrrad zurückzulegen – umweltfreundlich, ohne Parkplatz-Probleme und mit dem guten Gewissen, der Gesundheit etwas Gutes getan zu haben. Stadtradeln trägt darüber hinaus dazu bei, das Rad als Alternative für die vielen kurzen Wege im Alltag weiter populär zu machen.