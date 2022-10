Zusätzliche Qualifikation : Auszubildende des Kreises Kleve werden Klima-Scouts

Kreis Kleve Klima-Fachkräfte sind Mangelware. Im Oktober beginnen Lisann Oepke und Julia Weyers vom Kreis Kleve ihre Qualifikation, um als Ansprechpartner für energie- und ressourcensparendes Handeln einzustehen.

Bei der Suche nach Klima-Fachpersonal tun sich ziemlich alle kommunalen Verwaltungen in den vergangenen Jahren schwer: Der Markt ist praktisch leer gefegt, also muss Nachwuchs her. Das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) hat ein Projekt entwickelt, um junge Leute zumindest für klimarelevante Themen zu gewinnen. Auszubildende im öffentlichen Dienst können sich dabei zu sogenannten „Kommunalen Klimascouts“ fortbilden lassen.