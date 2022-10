Messe Kalkar : Tipps zum Energiesparen auf der Baumesse Kalkar

In den letzten Jahren war die Baumesse in Kalkar gut besucht. Es werden wieder über 100 Aussteller erwartet. Foto: Messe Kalkar

KALKAR Mehr als 100 Aussteller werden bei der Baumesse am Wunderland Kalkar erwartet. Ein wichtiges Thema: Energie. Auch Kalkarer Unternehmen werden sich präsentieren.

An diesem Thema kommt derzeit kaum eine Veranstaltung vorbei: der Umgang mit dem knappen Gut Energie. Schon seit Jahren sind Technologien und Werkstoffe, die damit zu tun haben, wesentliche Bestandteile der Baumesse in Kalkar. Energieeffizienz wird dort diesmal erst recht eines der Top-Themen sein. Viele Unternehmen aus Kalkar und der näheren Umgebung sind nah dran am Thema.