Stadtradeln in Dormagen​: Bundesweit vorne mit dabei​

Stadtradeln in Dormagen

Dormagen Dormagen hat im Mai das kreisweitere Stadtradeln für sich entschieden. Zum sechsten Mal in Folge. Dieser Seriensieg ist für viele Dormagener nichts Besonderes mehr, richtig zu gewichten ist die sportliche Leistung der 1670 Bürger und Bürgerinnen, die mitgemacht haben, aber erst im bundesweiten Vergleich und der kann sich sehen lassen.

Denn der bundesweite Wettbewerb ist jetzt beendet und Dormagen ist in seiner Stadtgrößenkategorie (50.000 bis 99.999 Einwohner) bei den Gesamtkilometern 15. geworden und 13. bei Kilometern pro Einwohner. Die meisten Kilometer schaffte Rheine (Kreis Stinfurt) mit 633.898 kilometern vor Bocholt mit 472.611 Kilometern. In der Kategorie haben immerhin 133 Städte/Kreise mitgemacht. Dementsprechend sieht es NRW-weit ebenfalls gut aus: Dort ist Dormagen Fünfter geworden (Gesamtkilometer) und Sechster (Kilometer pro Einwohner) von 49 Kommunen in der entsprechenden Einwohnerkategorie.