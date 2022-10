Kultur in Dormagen : Kindertheater mit spaßigem Programm in der Kulle

Dormagen Von der Zauber-Show bis zu den Olchis: Jede Menge „Hits für Kids“ hat das städtische Kulturbüro für die kommende Kindertheater-Saison in der Kulturhalle Dormagen verpflichtet.

Olaf Moll, Leiter des Kulturbüros, macht gegenüber der Redaktion deutlich: „Meiner Meinung nach ist das Kindertheater mit das Schönste, was wir haben.“ Auch diesmal liege der Fokus wieder auf „spaßigen Themen mit Niveau“. Moll erklärt: „Insbesondere in der jetzigen Zeit ist es uns wichtig, dass die Kinder abgelenkt werden und einfach mal lachen können. Neben dem Spaß steckt jedoch außerdem immer eine Botschaft dahinter.“ Die Programmmacher führen aus: „Die Stücke eignen sich für kleine Theaterfreunde im Kindergarten- und frühen Grundschulalter, aber auch für die ganze Familie.“

Der Startschuss fällt am Donnerstag, 17. November, um 11 und 16 Uhr mit „Alex & Joschi“. Die beiden Akrobatik-Clowns nehmen die Zuschauenden ab vier Jahren mit auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle, eingepackt in beeindruckende Artistik und erfrischende Komik. Es folgt „Der kleine Eisbär“, eine spannende Abenteuergeschichte für Kinder ab drei Jahren, die das Figurentheater Marotte aus Karlsruhe am Donnerstag, 15. Dezember, um 11 und 16 Uhr, in der Kulturhalle zeigt. Ein weiteres Highlight ist die imposante Kinder-Oper „Himmlische Strolche“ am Sonntag, 8. Januar 2023, um 15 Uhr. Die Opernwerkstatt am Rhein begibt sich auf musikalische Entdeckungsreise mit drei jungen Strolchen, die über den Wolken auf musizierende Engel treffen.